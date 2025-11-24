El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas

El Barça pone a disposición del Alavés 470 entradas una semana después de negárselas al Athletic

Los socios rojiblancos no pudieron asistir al partido en el renovado Spotify Camp Nou por supuestos motivos de seguridad y las precarias condiciones del estadio, aún en obras

A. Mateos

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

El Alavés, que será el segundo visitante del renovado Spotify Camp Nou, sí disfrutará de un cupo de entradas para que sus abonados puedan ver en directo el encuentro contra el Barça en Barcelona. El club albiazul lo ha dado a conocer esta tarde. «La entidad barcelonista ha puesto a disposición del conjunto vitoriano 470 entradas al precio de 30€ cada una», se podía leer en su página web.

Esta decisión llega una semana después de que el club catalán negase al Athletic ese mismo cupo de entradas, aludiendo motivos de seguridad y las precarias condiciones del estadio, aún en obras. El Barça obtuvo hace una semana el permiso municipal para volver al renovado Camp Nou contra el Athletic y dando cabida a 45.000 espectadores.

La junta directiva presidida por Jon Uriarte decidió entonces sortear entre los abonados rojiblancos, que tenían intención de viajar a Barcelona, el centenar de invitaciones que estaban destinadas a compromisos publicitarios. El Athletic optó por llevar a cabo un llamamiento personalizado. La Oficina de Atención al Socio contactó uno por uno con aquellos inscritos en el sorteo para confirmar si tenían viajes planificados y ofrecerles invitaciones de compromiso. Gracias a esta gestión, se logró complacer a la mayoría de los seguidores que ya habían organizado su desplazamiento. «Gracias a eso hemos podido complacer a nuestra masa social», se felicitó Uriarte el pasado fin de semana.

Las relaciones entre Athletic y Barça no pasan por su mejor momento, motivadas por las maniobras de los culés en fichar a Nico Williams y por las quejas del Athletic a cuenta de la inscripción el pasado enero de Dani Olmo.

