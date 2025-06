El Barça confirma que negocia con el extremo y que el jugador «quiere venir»

Casi dos semanas después de que estallara de nuevo el 'caso Nico Williams', justo un año más tarde de la primera sacudida, Anderson Luis de ... Souza 'Deco', director deportivo del Barcelona, ha reconocido públicamente que trabaja en el fichaje del extremo del Athletic. Lo ha hecho en una entrevista publicada ayer por el diario 'La Vanguardia', en la que habla con naturalidad del jugador rojiblanco y del deseo del propio futbolista de llegar al club blaugrana. «Tanto Nico como otros jugadores, a día de hoy, demuestran ganas de venir. Si las circunstancias se dan, pues vamos a intentarlo», reconoció el brasileño, quien recordó además que fue a por el navarro en verano de 2024 pero que entonces prefirió apostar por Dani Olmo. Ahora ha reactivado su interés por el internacional absoluto, con contrato hasta 2027 y una cláusula de 58 millones de euros que llegaría a los 62 con el IPC, esperanzado de que esta vez consiga vestirle de azulgrana.

El 'caso Nico' volvió al primer plano con fuerza, desbordado definitivamente a raíz de la reunión entre Deco y el representante del jugador, Félix Tainta, quien negó la existencia de dicha reunión. El propio director deportivo culé confirmó los contactos y hasta explicó los «pasos correctos» que hay que dar para fichar. «Primero hablas con sus agentes -aquí deja clara la existencia de las conversaciones-, luego hablas de situaciones contractuales y luego miras si su club -en este caso el Athletic, al que no nombra ni una sola vez- requiere la cláusula o está abierto a negociar. En el caso de Nico es muy claro, tiene una cláusula. Nos hemos reunido con su agente -contradice así la versión de Tainta- para saber lo que quiere el futbolista y a partir de ahí vamos a ver si es posible».

Está claro que el pago de los 62 millones es hoy por hoy un problema para el Barça, que además tiene que aligerar la plantilla y vender con el objetivo de entrar en la regla 1+1 y garantizar la inscripción al menor de los Williams. Deco deja claro que Nico ve con muy buenos ojos recalar en el conjunto catalán -este periódico informó de que Hansi Flick pidió su contratación y que hay un preacuerdo con el extremo en términos económicos y de duración de contrato, a razón de 7-8 millones anuales netos hasta 2031- y que el Barcelona «necesita» apuntalar la banda izquierda. «Como extremos solo tenemos a Lamine y a Raphinha, porque Ferran se está convirtiendo cada vez más en un delantero. Cuando no tenemos a Lamine o Raphinha, el nivel del equipo baja. Después, los nombres para reforzar esta posición están en función del precio y de la calidad».

Los datos 2027 es el año en el que expira el contrato de Nico Williams, suscrito en diciembre de 2023. 58 millones es la cláusula del extremo, que se iría hasta los 62 con el IPC.

Amistad con Lamine

Preguntado por si Nico Williams entra en esos parámetros, Deco puso las cartas boca arriba. «Hay un criterio claro para que un jugador pueda venir al Barça, primero que crea en el proyecto». En este sentido, dio a entender que el menor de los hermanos ve bien unirse a la tropa dirigida por Hansi Flick. «Lo de Nico no se dio la temporada pasada, aunque para mí entonces era más prioritaria la operación de Dani Olmo». Y entonces insistió una vez más en el deseo del extremo del Athletic de vestir de azulgrana. «Lo más importante es que jugadores como Nico o Luis -Díaz, del Liverpool- u otros nombres son futbolistas que quieren venir. Son gente buena, que tiene hambre y ganas de seguir triunfando».

La gran relación entre Lamine y el jugador del Athletic no es determinante en los planes de Deco, aunque es bienvenida. «El nombre de Nico ya lo teníamos en la mesa la temporada pasada. La idea de Nico siempre la hemos tenido. Si Nico se lleva bien con Lamine, mejor, pero esto no es un club de amigos. Aquí venimos a trabajar y a intentar ganar. Si cerramos un extremo -acotó-, ya no llegarán más fichajes de este nivel».