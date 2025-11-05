El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Gómez, en el aeropuerto de Loiu minutos antes de embarcar rumbo a Inglaterra. Athletic Club

Bajas y dudas en un partido crucial

Las ausencias de Nico, Sancet y Berchiche complican aún más la vida a un Athletic en crisis en su dura visita a Newcastle

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:02

No es fácil de encontrar un partido del Athletic que, en sus horas previas, presente tantos interrogantes, dudas y caras ocultas como el de esta ... noche contra el Newcastle en Saint James Park. Conocida ayer a mediodía la convocatoria, que incluía a cuatro chavales del filial (Selton, Ibon Sánchez, Hierro e Izagirre), alrededor del equipo de Valverde todo fueron preguntas y sospechas. Y lo peor es que no se esperaban respuestas. Por ejemplo, una que aclarara si, en el caso de que los rojiblancos estuvieran en la Liga en lo alto de la tabla, las lesiones de Berchiche, Nico Williams y Sancet les hubieran impedido jugar un partido crucial como el de hoy.

