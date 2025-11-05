Otra baja en el Athletic: Guruzeta se queda fuera de la convocatoria a última hora por una gripe

Los problemas médicos se acumulan en el Athletic. Y ahora se concentran en el puesto de delantero centro. Ninguno de los cuatro jugadores que pueden ... ser alineados en esta posición están disponible para el crucial partido de Newcastle.

El último en caer ha sido Gorka Guruzeta, de nuevo de dulce con el gol, con un «síndrome gripal con afectación gastrointestinal» y que causa baja por ello a última hora, tal y como ha confirmado el club a través de un cominicado a escasos minutos del inicio del calentamiento. El atacante justo se había reencontrado en las últimas jornadas con el gol, anotando ante el Dortmund y firmando un doblete en la victoria ante el Qarabag, además de la diana del pasado fin de semana en la derrota en Anoeta ante la Real.

La situación en el puesto de nueve es crítica: Guruzeta con gripe, Maroan acaba de ser operado y le quedan alrededor de dos meses de baja e Iñaki Williams continúa lesionado. Gorka Izeta, que podría tener su momento, no está inscrito en la lista UEFA, por lo que ni siquiera ha viajado.

Ante este escenario, Ernesto Valverde se ve obligado a improvisar. Txingurri se ha decantado por Unai Gómez, algo insólito, frente a otras alternativas como Álex Berenguer, que ya ha actuado como falso nueve en varias ocasiones, o por Asier Hierro, delantero del filial, que podría recibir la oportunidad de debutar con el primer equipo si se considera necesario.

Y no solo son problemas en ataque. La enfermería rojiblanca sigue llena: Egiluz, Prados, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams, Maroan y Yuri Berchiche siguen lesionados. Y Yeray sancionado por dopaje. Una plaga en el peor momento.