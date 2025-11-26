El Ayuntamiento de Lezama da luz verde al plan del Athletic para ampliar sus instalaciones
El PNV utiliza su mayoría para recalificar de manera inicial las 10 hectáreas que Ibaigane aspira a ocupar con 4 nuevos campos, una zona docente, una residencia, un restaurante y otros equipamientos
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:24
El pleno del Ayuntamiento de Lezama ha dado en la mañana de este miércoles luz verde inicial al plan del Athletic para ejecutar una ambiciosa ampliación de sus instalaciones deportivas en esta localidad, que pasarán prácticamente a duplicar su superficie. El proyecto prevé recalificar 10 hectáreas de terreno, que se ubican junto a los campos de la entidad rojiblanca. Este suelo, que tiene actualmente la categoría de agrícola-estratégico, pasará a ser urbano. Además, se aumentará de manera considerable la edificabilidad, es decir, la cantidad de metros cuadrados de construcciones que se pueden levantar.
El Consistorio ha otorgado su visto bueno con algunos matices con respecto al plan inicial del Athletic, que EL CORREO avanzó en exclusiva hace dos meses. En concreto, los nuevos terrenos de juego que se quieren habilitar finalmente serán 4 de fútbol y uno de fútbol 7 (más pequeño) y no 5 de fútbol, con lo que el total de campos pasará a ser de 12 más el de fútbol 7 y no 13. Además, la edificabilidad con fines docentes se reduce de 18.000 metros cuadrados a 10.000. El resto del proyecto mantiene sus parámetros generales y su idea central de posibilitar una gran ampliación. La hoja de ruta del club rojiblanco es preparar a Lezama para las próximas décadas, en las que se prevé un aumento de las necesidades de espacio para la cantera y la implantación de nuevas vías de negocio, como el alquiler de instalaciones o la construcción de un restaurante.
Parcela actual
Ampliación
Bajo rasante (m2)
Sobre rasante (m2)
ESTADO ACTUAL
Graderío bajo
arco S. Mamés
Párking campo 8
Tribuna campo 2
vestuarios + cafetería
Tribuna Gainza
y vestuarios
Edificio principal
Comedor Athletic
Edificio 1er equipo
Vestuario campo 7
Jardinería
Grupo bombeo
430
-
551
1.069
4.801,50
142,50
2.529
372
453
40
-
8.081
-
-
2.015
-
1.667
-
-
-
10.387
11.763
PARCELA ACTUAL
m2
130.000
Sobre rasante (m2)
Bajo rasante (m2)
AMPLIACIÓN
700
8.000
-
-
-
-
Restaurante
Educacional
Graderíos
Residencia
Vestuario y
Gimnasio/psico.
Caserío+garaje
1.400
10.350
800
5.400
1.600
797,77
8.700
20.347
LOS TERRENOS DE LA AMPLIACIÓN
m2
99.306,95
Requieren de una recalificación ya que no son urbanos sino de aprovechamiento agroganadero.
No está definido que espacio ocuparía cada instalación (restaurante, residencia, educación...).
C. 12
C. 11
C. 6
C. 5
C. 10
C. 9
C. 4
C. 3
C. 2
C. 8
C. 7
BI-737
Parcela actual
Ampliación
Sobre rasante (m2)
Bajo rasante (m2)
Ahora, el plan se publicará en el Boletín Oficial de Bizkaia y se remitirá a todas las administraciones que se puedan ver afectadas. Los vecinos también tendrán acceso al documento y un plazo de 45 días para presentar alegaciones. El Athletic tiene previsto hacer una presentación pública de su iniciativa en el municipio a lo largo del mes que viene.
La propuesta de Ibaigane ha salido adelante con los 8 votos del PNV, que gobierna esta localidad del Txorierri con mayoría absoluta. EH Bildu cuenta con tres concejales. Uno de ellos se encuentra de baja médica y no ha podido acudir al pleno. Otro se ha abstenido. Mientras que Iñaki Azurmendi, que ha ejercido de portavoz, ha votado en contra y ha mostrado su malestar con esta iniciativa.
En primer lugar, Azurmendi ha criticado que el proyecto del Athletic se esté tramitando mediante una modificación de las Normas Subsidiarias. El alcalde, Jon Ander Aurrekoetxea, ha aclarado que se está haciendo «una tramitación paralela», ya que el asunto también se aborda en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y que Ibaigane lo ha querido hacer de esta forma porque teme que el PGOU sea recurrido judicialmente. De esta manera, el plan de ampliación de Lezama podría atascarse «3 o 4 años». «Y esto es algo que el Athletic no quiere porque no tiene tiempo; tiene cierta premura en aumentar los campos y dar así un mejor servicio y calidad a toda la cantera de chicos y chicas», ha añadido Aurrekoetxea.
EH Bildu ha argumentado también su voto en contra por la «ocupación» de un terreno que es «estratégico para el sector primario». Azurmendi ha hablado de «invasión». «Es un paso más hacia la artificialización del suelo del municipio, ¿por qué no se plantean este proyecto en zonas ya degradadas o urbanas, en Zorrozaurre, por ejemplo?», se ha preguntado. «Aquí es más barato, claro».
Azurmendi también ha mostrado su desacuerdo con la falta de concreción del plan en algunos aspectos, como en lo que se refiere a la edificabilidad permitida para usos docentes. «Aunque se ha reducido (de 18.000 a 10.000) son muchos metros cuadrados que no sabemos qué se va a hacer con ellos», ha dicho. En ese sentido, ha asegurado que su partido preguntó al arquitecto del Athletic y este no quiso aclararlo.
El alcalde de Lezama, por su parte, ve con buenos ojos el proyecto. «Es un plan que trasciende lo municipal, ya que dará servicio a Bizkaia y todo Euskadi. Responde a la necesidad de formar a más niños y niñas, porque el fútbol femenino está creciendo mucho, y entiendo que es más lógico ampliar Lezama, aquí llevan 50 años, que no abrir instalaciones fuera», ha asegurado Aurrekoetxea al término del pleno.
¿Qué hay de nuevo en el plan de ampliación y las nuevas instalaciones? El Athletic ya cuenta con algunas de estas dependencias. Por ejemplo, la residencia para jugadores José Ángel Iribar fue inaugurada en 2021 con 29 habitaciones dobles (58 camas). Además hay un edificio principal y otro del primer equipo, donde se ofrecen diferentes servicios, como aulas de estudio o centros de cuidados de la salud. Pero estos espacios ocupan una cantidad relativamente modesta de metros construidos si se compara con lo que se ha autorizado a levantar ahora de manera inicial. La residencia actual, por ejemplo, tiene 1.100 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En los nuevos parámetros, se está hablando de incorporar otros 5.400 metros construidos para alojamientos y 10.000 más para fines educacionales y de alto rendimiento. Por hacerse una idea, esos metros construidos superarán los que ahora tiene el Museo de Bellas Artes de Bilbao tras su ampliación.
Compra de terrenos aún en el aire
En las reuniones y en la documentación presentada por el Athletic al alcalde y los concejales de Lezama figuran algunos detalles interesantes. La idea que desde Ibaigane se ha transmitido es que urge habilitar esa residencia y el centro de alto rendimiento, así como los cuatro nuevos campos. El resto de instalaciones pueden esperar y se podrían ir concretando y levantando con el paso de los años.
De hecho, el Athletic asume que quizás no pueda coronar un proyecto de este enorme calado porque, aunque posee ya buena parte del suelo y cuenta con preacuerdos con más propietarios, hay solares que escapan por ahora a su control. Y no sabe si será capaz de comprarlos. Así se lo ha comunicado a la Corporación. No obstante, el escenario sobre el que se trabaja es el ideal. Se trata de un planteamiento de máximos a largo plazo, pero con la vista puesta en la necesidad relativamente cercana de ampliar terrenos de entrenamiento, residencia y centro de tecnificación.
