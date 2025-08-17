Valverde: «No le hemos perdido la cara al partido»

Ernesto Valverde inició ante el Sevilla su décima campaña como entrenador del Athletic. Matías Almeyda arrancaba en la escuadra andaluza su etapa en el banquillo. ... Veterano contra debutante. Al acabar el partido Valverde se acercó al técnico rival y luego confesó ante los periodistas lo que le indicó. «Le he dicho 'esto es así siempre'. Ganar en Primera es muy complicado. Hay que hacer un esfuerzo increíble para lograrlo y, aún así, aunque lo hagas, todo se define por una situación».

Valverde tenía motivos para estar feliz. En su trayectoria como entrenador del Athletic, solo había empezado con triunfo en una temporada, en el campo del Valladolid. «Ya tenía ganas de ganar un primer partido porque hacía tiempo que no lo hacía. Siempre es importante ir colocándote donde a todos nos gusta. Es lo que queremos. Además, veníamos de una pretemporada dura y sin buenos resultados. Sabemos que somos un equipo que generalmente compite bien».

Al entrenador rojiblanco le llamó la atención un detalle. «Ha sido un partido de mucho ritmo. Ha habido momentos en los que no parecía el primero de la temporada. Ha tenido mucho ritmo desde inicio hasta el final», indicó el preparador rojiblanco.

El Athletic tenía encarrilado el partido al descanso con el 2-0, pero se vio en serios apuros en la segunda parte. «Lo llevábamos bien. En el primer tiempo hemos dominado de una manera clara, pero se han metido en el partido con el golazo de Lukebakio, un tanto de los que no se ven muchos en San Mamés. Y luego nos han empatado. Hemos podido ganar, pero ha sido disputado hasta final», dijo.

El entrenador lamentó que «en la segunda parte no hemos salido con el empuje del primer tiempo, aunque podíamos haberles hecho el tercero, como en el palo de Nico. Ha habido un momento en el que nos hemos empezado a separar y nuestra presión no era la misma. Han ido cogiendo confianza y han comenzado a hacer peligro», resumió Valverde.

«Nos faltaba algo de frescura para tirar la presión más alta, pero cuando nos han empatado hemos dado un paso al frente. No le hemos perdido la cara al partido y hemos podido hacer el tercero». «La obligación hace mucho. Estábamos jugando en casa. Es verdad que nos estaba faltando frescura, pero hemos sabido reaccionar», se alegró.

El técnico estaba encantado con el rendimiento de Nico. «Para nosotros es un jugador fundamental y es una suerte que esté con nosotros. El hecho de que futbolistas de este nivel continúen con nosotros es bueno para todos. Eso se refleja en el campo y da puntos. Es un jugador que es decisivo. Siente la obligación de aparecer y lo quiere hacer. En cualquier situación o jugada te puede hacer una ocasión de gol y el contrario se siente amenazado en cualquier momento y eso es lo que queremos».

Los debutantes

El entrenador rojiblanco se refirió además a los tres debutantes, Areso, Navarro y Rego. «Estamos felices con ellos. Areso ya hemos visto el empuje que tiene. Nos puede dar muchas cosas, sobre todo ese impulso ofensivo que nos ayuda mucho. Navarro ha tenido un debut soñado al marcar el gol del triunfo. Esperemos que le impulse más. Rego es un jugador joven que se coloca bien, que se mueve bien. Tiene muchísima proyección y queremos que coja el ritmo de Primera».

Matías Almeyda se estrenaba ayer como entrenador del Sevilla. Lo hizo con una derrota, pero uno de esos partidos sobre los que se puede construir. «No me gustó el primer tiempo, pero en la segunda mitad encontramos lo que buscamos. Los primeros 45 minutos los regalamos, pero en la segunda hemos dejado la imagen que pretendemos», dijo.

El argentino puso en valor lo que hizo su equipo en la segunda parte. «No era fácil llegar a empatar. Pudimos cambiar el chip y los jugadores se dieron cuenta de que pueden. Este es el Sevilla que queremos ver, aunque nos quede sabor amargo de la derrota. El camino es el segundo tiempo y nada del primero», zanjó.