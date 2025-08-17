El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde: «No le hemos perdido la cara al partido»

El entrenador se muestra sorprendido por el alto ritmo con el que jugaron Athletic y Sevilla. «No parecía un partido de la primera jornada»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:31

Ernesto Valverde inició ante el Sevilla su décima campaña como entrenador del Athletic. Matías Almeyda arrancaba en la escuadra andaluza su etapa en el banquillo. ... Veterano contra debutante. Al acabar el partido Valverde se acercó al técnico rival y luego confesó ante los periodistas lo que le indicó. «Le he dicho 'esto es así siempre'. Ganar en Primera es muy complicado. Hay que hacer un esfuerzo increíble para lograrlo y, aún así, aunque lo hagas, todo se define por una situación».

