El aviso del 'león belga': «Gritaré hasta que no tenga oxígeno»

Jon Casanova Jueves, 13 de marzo 2025, 15:52

Como no podía ser de otra manera, Fernando Redondo, el conocido como 'león belga', ha viajado a San Mamés para empujar al Athletic. Es día de partido grande y él no podía quedarse en casa y ha venido a Bilbao para animar al conjunto de Ernesto Valverde. Si hace falta hasta la extenuación. Lo avisa en una conversación con EL CORREO: «Voy a gritar hasta que tengáis que venir a la tribuna porque no tengo oxígeno».

También ha analizado el duelo de vuelta de octavos de final contra la Roma. «El partido lo veo muy complicado. Pero no imposible. Veo que sí se puede. En San Mamés, en La Catedral, es donde se hacen los milagros. Lo vamos a tener difícil pero pienso que vamos a pasar. La afición va a estar más unida que nunca», analiza.

También habla sobre la opción de que haya incidentes. «Los ultras no me interesan para nada. Solo vienen a hacer jaleo. Esa gente no me interesa».