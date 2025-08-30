El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Raúl García alza la Copa junto a muchos de los integrantes de la plantilla durante la celebración del título. Manu Cecilio

El Athletic vuelve al escenario en el que vivió su noche más feliz

Diecisiete meses después de ganar la Copa en La Cartuja, los rojiblancos pisarán mañana de nuevo ese estadio para medirse al Betis en Liga debido a las obras del remodelación del Benito Villamarín

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:15

El Athletic regresa mañana (19.00 horas) a La Cartuja, el estadio donde consiguió hacer realidad un sueño que el destino le había negado durante ... 40 años. Será para medirse al Betis, un rival incómodo, y en una competición distinta, la Liga, pero seguro los jugadores y el cuerpo técnico sentirán un cosquilleo especial cuando salten al césped donde saborearon la gloria. Y es que la imagen del entonces capitán rojiblanco Iker Muniain alzando la ansiada Copa del Rey en el estadio sevillano la madrugada del 7 de abril de 2024 –el partido arranco el día 6 y se alargó con una prórroga y una agónica tanda de penaltis– ha quedado grabada a fuego en la historia rojiblanca.

