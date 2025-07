El Athletic ultima la cesión de Djaló al fútbol catarí

El Athletic ultima la salida de Álvaro Djaló hacia el fútbol catarí. El futbolista que llegó el pasado año a Bilbao con el cartel de ... estrella y por el que se pagó 15 millones de euros, es uno de los que saldrá de forma inmediata de la plantilla rojiblanca en busca de minutos para tratar de recuperar su mejor versión. Será en forma de cesión y salvo cambio de última hora Djaló jugará la próxima temporada en el Al Gharafa que entrena Pedro Martins. La presencia allí del técnico luso es una de las claves para que el futbolista rojiblanco recale en Catar. Martins conoce perfectamente a Djaló de su trayectoria en el Sporting de Braga y es un aval para que el Al Gharafa haya mostrado interés en hacerse con los servicios del futbolista del Athletic en forma de préstamo.

La posibilidad de que Álvaro Djaló fuera uno de los futbolistas que esta temporada aligerara de equipaje el ataque del Athletic estaba sobre la mesa desde que la pasada temporada fuera perdiendo la confianza de Ernesto Valverde jornada a jornada. Tras una primera parte de temporada donde tuvo más minutos, fue desapareciendo de los partidos y sus lesiones tampoco le ayudaron a tener continuidad, quedando como uno de los delanteros con menos participación en el equipo pese a la cantidad de encuentros (55) que disputó el Athletic el pasado curso. En mayo, Valverde tuvo palabras de ánimo para él y dijo que «Álvaro lo intenta siempre, es verdad que igual no ha jugado todo lo que él podía esperar, también lo es que tuvo la lesión del día del partido en casa del Betis y ha estado mes y pico parado. Y también es cierto que tiene mucha competencia en esos puestos en el Athletic, está claro que no es fácil... Desde luego yo sí veo que él lo intenta y que nosotros esperamos lo mejor de él».

En la presente campaña cabía la esperanza de que Djaló recuperara protagonismo partiendo de cero en esta pretemporada y una vez aclimatado al fútbol español, pero la llegada de Robert Navarro y la renovación de Nico Williams le ha colocado en una posición muy comprometida a la hora de buscar minutos de juego. Si ya el pasado curso tenía por delante a los hermanos Williams y a Berenguer por los extremos, además de a Maroan y Guruzeta en la punta del ataque, la incorporación del ex de la Real y del Mallorca le han colocado al final de una lista donde también aparece Nico Serrano. En la primera rueda de prensa de la pretemporada Ernesto Valverde volvió a referirse a su situación y sus palabras dejaron en el aire su continuidad. «De Djaló esperamos lo mejor, fue un cambio importante para él, vino aquí con una carga importante de presión y a un equipo donde era complicado entrar dada la competencia. Tuvo que adaptarse y no fue una temporada fácil. Espero que este año sea mucho mejor para él», sin referirse a si ese año sería en el Athletic o en otro equipo.

Más claro quedó el sábado en Urritxe, cuando el técnico utilizó a 22 de los 25 jugadores que había convocado para el primer duelo de la pretemporada frente a la Ponferradina y uno de ellos fue el extremo nacido en Madrid y criado en Bilbao. Una situación llamativa porque aspirantes a pelear un dorsal en la primera plantilla como Nico Serrano, Izeta u Olaberrieta tuvieron 45 minutos de juego y Djaló vio todo el encuentro en el banquillo. Y aunque Valverde aseguró después que cuenta tanto con Djaló como con Vencedor y Egiluz para el próximo amistoso de mañana en Laguardia contra el Alavés, los avances en las negociaciones para una cesión del extremo al fútbol catarí justifican esa ausencia en un partido donde había expectación por ver el rendimiento de Djaló y si el descanso le había permitido resetear para buscar esas cualidades que llevaron al Athletic a pagar 15 millones por él.

Con su más que posible cesión al Al Gharafa, Ibaigane también realiza una maniobra clave de cara a reforzar la plantilla. Teniendo en cuenta que Valverde rebosa de efectivos en ataque, la salida de Djaló no supone ningún trastorno deportivo, y sin embargo supone descargar la plantilla de efectivos y a su vez aligerar la masa salarial para poder afrontar las operaciones pendientes, como son las deseadas incorporaciones de Aymeric Laporte y de Jesús Areso. No hay que olvidar que las arcas de Ibaigane, a pesar de gozar de buena salud, han tenido que hacer frente a la estratégica renovación de Nico Williams, lo que supone a su vez un esfuerzo económico que puede crecer con posibles incorporaciones. Que salga Djaló cecido al Al Gharafa y que la entidad catarí se haga cargo del salario del exfutbolista del Braga no deja de ser un alivio para la masa salarial del Athletic, que tiene que cumplir los requisitos de la Liga en cuanto a límite. Así que a pesar de que la dirección deportiva había sondeado en principio el mercado luso como una posibilidad para intentar que el extremo recuperara en Portugal sus mejores virtudes en el fútbol donde ha crecido, Djaló jugará la próxima temporada en Catar.