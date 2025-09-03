El Athletic traspasa al centrocampista Junior Bita al NK Kustosija Zagreb El club rojiblanco se guarda por el futbolista del filial un porcentaje de futura venta, opción de recompra y derecho de tanteo

Gabriel Cuesta Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:25 Comenta Compartir

Novedades en Lezama. El Athletic ha traspasado a Junior Bita (Adzopé, Costa de Marfil), centrocampista del filial de 20 años, al NK Kustosija Zagreb de la segunda división croata. Según ha desvelado el club en un comunicado, la operación incluye un porcentaje de futura venta, opción de recompra y derecho de tanteo.

Junior Bita (20 años) aterrizó en Lezama en edad alevín y avanzó en diferentes categorías hasta llegar al filial, con el que ha disputado 26 partidos entre varias temporadas. El canterano llegó a jugar con el primer equipo un amistoso ante Chivas en la gira mexicana del verano de 2023. Fue titular y disputó 45 minutos.

El centrocampista ya está recuperado de la grave lesión que sufrió en abril de 2024. Entonces, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un encuentro liguero ante el Náxara en Lezama. Para este tipo de lesiones se necesita entre seis y ocho meses de recuperación.

Se trata de un futbolista que llamó la atención de Valverde, que le incluyó en varias ocasiones en la dinámica del primer equipo. Incluso le metió con 17 años en una convocatoria ante el Osasuna. Eso sí, su participación en el Bilbao Athletic no fue importante durante esa etapa. El técnico Carlos Gurpegui apostó en la medular por Jauregizar y Gerenabarrena, cedido en el Castellón esta temporada. Eso hizo que no tuviese la continuidad deseada.