Guruzeta pelea un balón con Zubimendi, ahora en el Arsenal, ante la atenta mirada de Oyarzabal. Ignacio Pérez

El Athletic sólo ha ganado cinco veces el derbi en San Sebastián este siglo

La última victoria data del curso 2016-17, cuando los rojiblancos se impusieron con goles de Raúl Garcíae Iñaki Williams

Iván Orio

Iván Orio

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:44

San Sebastián siempre ha sido un territorio hostil para el Athletic. Por el volcánico ambiente para tratar de someter a cualquier precio a los rojiblancos ... en las gradas y en el terreno de juego, y por las estadísticas, muy favorables a los locales en este siglo en los compromisos de Liga en su estadio. En los últimos 25 años el equipo bilbaíno sólo ha logrado imponerse cinco veces en Anoeta, la última en la temporada 2016-2017 con goles de Raúl García (de penalti) y de Iñaki Williams. El resto de visitas se han saldado con siete empates y diez derrotas. Si a estos datos ya de por sí negativos sumamos lo ocurrido en la década de los 90, el balance es todavía más sangrante porque entre la campaña 1990-1991 y la 1999-2000 los vizcaínos únicamente consigueron un triunfo y sufrieron dos varapalos importantes saldados con sendas goleadas (4-1 y 5-0).

