El Athletic sólo ha ganado cinco veces el derbi en San Sebastián este siglo

San Sebastián siempre ha sido un territorio hostil para el Athletic. Por el volcánico ambiente para tratar de someter a cualquier precio a los rojiblancos ... en las gradas y en el terreno de juego, y por las estadísticas, muy favorables a los locales en este siglo en los compromisos de Liga en su estadio. En los últimos 25 años el equipo bilbaíno sólo ha logrado imponerse cinco veces en Anoeta, la última en la temporada 2016-2017 con goles de Raúl García (de penalti) y de Iñaki Williams. El resto de visitas se han saldado con siete empates y diez derrotas. Si a estos datos ya de por sí negativos sumamos lo ocurrido en la década de los 90, el balance es todavía más sangrante porque entre la campaña 1990-1991 y la 1999-2000 los vizcaínos únicamente consigueron un triunfo y sufrieron dos varapalos importantes saldados con sendas goleadas (4-1 y 5-0).

Este sábado (18.30 horas) se disputa en la capital guipuzcoana un derbi marcado por las urgencias. La escuadra de Sergio Francisco salió la pasada jornada de la UCI y abandonó los puestos de descenso gracias a su victoria frente al Sevilla. Sin embargo, y disputadas ya diez jornadas, su situación clasificatoria es dramática porque tiene los mismos puntos (9) que el Valencia, el conjunto que ahora mismo marca el sendero del infierno. La marcha del banquillo de Imanol Alguacil y la salida al Arsenal de Martín Zubimendi, el alma de su centro del campo, han generado un seísmo en la Real con réplicas permanentes. Los donostiarras mantienen las constantes vitales en el torneo de la regularidad gracias a la aportación goleadora de Mikel Oyarzabal. Se estrenaron el martes en Copa con una cómoda victoria (0-3) ante el Negreira, pero una derrota ante el vecino volvería a destapar la caja de los truenos y el alambre en el que se mueve su entrenador podría acabar cercenándose.

La urgencia del Athletic es distinta y hay que observarla por tanto desde otro prisma a estas alturas del curso. La escuadra de Ernesto Valverde transita en la zona templada de la tabla con 14 puntos, a sólo dos de la plaza que volvería a abrir las puertas de Europa. Pero las sensaciones que transmite el equipo no son nada buenas. No lo fueron en Elche (0-0) tras el regreso del parón por los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 y desde luego tampoco en San Mamés frente al Getafe (0-1), un salmo a la impotencia después de la primera victoria en Champions ante el Qarabag en el que quedó demostrado que, a día de hoy, su frente de ataque está fuera de forma –nueve goles en diez jornadas es un registro paupérrimo–.

Las alineaciones

Los rojiblancos han permanecido esta semana en el rincón de pensar y aún están en planta en el hospital a pesar de que su enfermería empieza a estar tensionada en una campaña con cuatro competiciones: Liga, Supercopa, Copa y Champions. La Real no disputa esta campaña competición europea y en el choque del torneo del KO en tierras gallegas salió con la unidad B. Es decir, el técnico no tiene obligación de mirar más allá para confeccionar la alineación ante el Athletic. Los de Valverde, sin embargo, afrontarán el cuarto choque en Liga de Campeones cuatro días después del derbi. Será en St. Jame's Park ante el Newcastle el miércoles 5 de noviembre y habrá que ver hasta qué punto el encuentro europeo influye o no en el once que presente en Anoeta el técnico de Viandar de la Vera.

El duelo en San Sebastián debe servir de punto de inflexión para los vizcaínos en una Liga en la que no acaban de arrancar. Una victoria en territorio hostil serviría para romper las estadísticas y también para empezar a trazar el camino de un curso que en su primer tercio ha estado lleno de obstáculos. Y para dejar a la Real muy tocada y a su entrenador, ya debilitado, contra las cuerdas. Los rojiblancos sólo han clavado cinco picas en Anoeta en lo que va de siglo. Hay que poner la sexta y abrir un nuevo ciclo.