El Athletic sigue intratable en la Youth League

Más sufrida y con menos lustre que las tres anteriores, pero el Athletic sumó ante el Newcastle su cuarta victoria en la UEFA Youth League. ... Un pleno de triunfos forjado con los goles de Carril, Lozano y Huestamendia, pero también con el enorme trabajo colectivo de los de Bittor Llopis, que tuvieron que resistir durante alrededor de media hora con un jugador menos por la doble amarilla de Iker Quintero. Los rojiblancos supieron gestionar bien su exigua renta y los tiempos del partido para no sufrir en exceso ante las urracas y sumar así tres puntos más a su casillero.

Newcastle Dowell; Shahar, Old (Waddani, 90'), Watts, Charlton; Munda, Bailey; Ferreira (Seldon, 56'), Neave, Park; Brayson (Wooster, 56'). 2 - 3 Athletic Simón; Unamuno, Beñat, Carril, Quintero; Gift (Urzaiz, 58'), Oyharçabal (Encinas, 81'), Ezpeleta, Huestamendia (Goyonaga, 81'); Lozano (Imga, 81'), Oyono (Urrestarazu, 67'). Goles: 0-1, min. 30: Carril; 0-2, min. 42: Lozano; 1-2, min. 44: Neave. 2-2, min. 61: Bailey; 2-3, min. 62: Huestamendia.

Árbitro Bence Csonka (HUN). Amonestó a Neave y Old por el Newcastle; y a Unamuno por el Athletic. Expulsó con doble amarilla al rojiblanco Quintero (64').

Fiel a su línea de juego habitual, el Athletic arrancó el encuentro con un claro dominio posicional y del balón, que le llevó a acumular sus primeras ocasiones en torno al cuarto de hora de encuentro. Fueron tres casi consecutivas y a cada cual más clara, aunque sin acierto. Espeleta mandó un zurdazo potente por encima del travesaño, Gift intentó sorprender con un disparo de empeine exterior tras un buen centro de Huestamendia que no cogió puerta por poco y Unamuno, en el rechace de un córner, empaló según le vino, pero el cuero se fue abriendo en su trayectoria a portería.

Entre esas fases de buen juego, el Athletic cometió varios errores e imprecisiones a la hora de sacar la pelota desde atrás que dieron aliento a un Newcastle que, a la mínima, salía con rapidez, apostando por la verticalidad en su juego. Fueron varias las veces en las que Simón tuvo que salir a su frontal para evitar males mayores.

Quintero, justo antes de la media hora, estuvo a punto de abrir el marcador con un centro que impactó en el cuerpo de un defensor y que obligó al meta Dowell a tirar de reflejos para evitarlo. El tanto llegó en el saque de esquina posterior, servido con delicadeza por Oxharçabal al primer palo, donde apareció libre de marca Álex Carril para cabecear al fondo de las mallas. Un gol que hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre el verde. Más aún cuando Manex Lozano amplió la ventaja rojiblanca, sacando provecho de la buena presión en bloque alto de sus compañeros.

Sin embargo, en el último minuto, el colegiado pitó penalti por una zancadilla de Quintero sobre Matheos Ferreira, un lance que dejaba muchas dudas, ya que parecía ser fuera del área. Fue Sean Neave el que ejecutó y anotó para meter en el partido a las urracas.

Expulsión

Los rojiblancos entraron con la misma buena actitud en el segundo periodo. Lozano estuvo a punto de sumar una muesca más en su cuenta personal, pero tras plantarse en el área mandó su potente derechazo a la madera. También lo intentó Quintero desde lejos, en una jugada que acabó en saque de esquina.

Uno de esos múltiples errores en la salida del Athletic le acabó costando el empate. Simón regaló la pelota a Bailey, que se aprovechó de la cierta falta de contundencia rojiblanca para plantarse en la frontal y anotar de disparo raso ajustado al palo. No obstante, la reacción de los de Lezama no pudo ser mejor. Apenas un minuto después, Huestamendia colocaba de nuevo al Athletic por delante en el marcador, con otro gol de bella factura.

La alegría rojiblanca duró poco, porque el Athletic se quedó con un jugador menos en el 64', al ver Iker Quintero su segunda cartulina amarilla. Ante tal situación, el Athletic replegó filas y se defendió con un bloque medio-bajo muy firme ante el que el Newcastle apenas pudo hacer daño. Lo intentó por las bandas sin demasiado éxito, con centros que apenas llevaron peligro. Shahar, a diez del final, sí que exigió a Simón para salvaguardar el resultado. Al igual que Neave ya en los compases finales, con un cabezazo picado que sacó casi sobre la línea. El Athletic también buscó de forma ocasional el gol de la tranquilidad, que pudo haber llegado en un lanzamiento de Unax Urzaiz desde campo propio que se marchó a la derecha de la portería británica por poco.