Directo Peristeri-Bilbao Basket
Newcastle 2-3 Athletic

El Athletic sigue intratable en la Youth League

El conjunto rojiblanco aguanta en inferioridad numérica media hora y suma su cuarta victoria en un partido loco

Fernando Romero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:31

Más sufrida y con menos lustre que las tres anteriores, pero el Athletic sumó ante el Newcastle su cuarta victoria en la UEFA Youth League. ... Un pleno de triunfos forjado con los goles de Carril, Lozano y Huestamendia, pero también con el enorme trabajo colectivo de los de Bittor Llopis, que tuvieron que resistir durante alrededor de media hora con un jugador menos por la doble amarilla de Iker Quintero. Los rojiblancos supieron gestionar bien su exigua renta y los tiempos del partido para no sufrir en exceso ante las urracas y sumar así tres puntos más a su casillero.

