Athletic 3-2 Sevilla

Al Athletic le sostienen sus estrellas

Nico Williams y Unai Simón marcan la diferencia en un partido muy igualado ante el Sevilla y permiten que su equipo consiga una victoria muy trabajada en el estreno liguero

Jon Agiriano

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:04

No había aparecido Nico Williams durante la pretemporada, intrascendente en la mayoría de los partidos, y bien que lo notó el Athletic. La afición de ... San Mamés confiaba, por tanto, en que su estrella reapareciese ante el Sevilla con todo su arsenal y una parte de su pirotecnia. Y es lo que sucedió y lo que decidió, junto a varias paradas magníficas de Unai Simón, el estreno liguero de los rojiblancos; un debut muy igualado e intenso entre dos equipos cuyos resortes todavía chirrían. La realidad es que el partido fue un cara y cruz, con los méritos y deméritos muy repartidos, que cayó del lado del equipo de Valverde porque tuvo a dos jugadores internacionales, de máximo nivel, que marcaron la diferencia. Lo que tantas veces suele suceder con los grandes equipos cuando su juego aún es borroso.

