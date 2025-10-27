El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Athletic agradecen abatidos el apoyo de San Mamés al final del partido. Luis Ángel Gómez

Athletic: retrato de un equipo en crisis

El paupérrimo partido ante el Getafe dejó al descubierto todos los problemas de este equipo desconocido y sin confianza

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:22

Comenta

Llamó la atención el gesto de disgusto y frustración de Ernesto Valverde en la sala de prensa de San Mamés tras la derrota ante el ... Getafe. Hacía mucho tiempo que no se le veía tan tocado al técnico rojiblanco, en cuyos cálculos no entraba para nada un fiasco como el del sábado. En realidad, imaginaba justo lo contrario: una victoria que, unida a las obtenidas ante el Mallorca y el Qarabag, más el empate en Elche, hubieran encarrilado a su equipo situándolo en una posición con buenas vistas, quizá ya en puestos europeos. Las esperanzas de Txingurri radicaban en su confianza de que el 3-1 en Champions hubiera elevado la moral de su tropa y de que, ante el Getafe, sus jugadores se rebelaran con una actuación convincente, volviendo a divertir a San Mamés.

