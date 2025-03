El Athletic responde a ICHH y le plantea alternativas para recuperar la animación ante la Roma

El Athletic ha respondido a las exigencias del grupo Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH), los convocantes de la huelga de animación en San Mamés, para ... recuperar la animación en el vital partido ante la Roma. El club ha dado a conocer «la vía con la que, de acuerdo con la normativa aplicable, ICHH pueda dinamizar la animación el próximo jueves».

La junta directiva acepta la petición de ICHH de meter en el campo algunos de sus elementos de animación, pese a que algunos de esos instrumentos ya están en el interior de San Mamés y fueron además pedidos por este mismo grupo.

Eso sí, le plantea alternativas porque no todos no pueden entrar en el campo y además uno de los siete dinamizadores propuestos por ICHH no puede desempeñar esa función, Lo tiene prohibido porque sobre él pesa al menos una denuncia por hechos acaecidos en el estadio. ICHH debe contestar al planteamiento realizado por el club, aunque antes de la cumbre con los dirigentes han indicado en redes sociales que liderarán la animación.

La junta directiva ha dado este paso para conseguir un gran ambiente en San Mamés. Con este objetivo ha citado a los miembros de los convocantes de la huelga de animación. Es la segunda cita entre las dos partes. En la primera los representantes de la agrupación se negaron a firmar el documento con la exigencias de la junta para una animación sin insultos en San Mamés. Esta vez han presentado uno propio con sus exigencias, que las dos partes analizarán la próxima semana en una tercera cumbre.

Lejos de titubear, la directiva no da un paso atrás. Y así se lo ha dejado claro a ICHH, a quien «ha hecho saber que defenderá su objetivo con la misma firmeza con la que lo ha hecho hasta ahora». Y recuerda que mantiene como condición indispensable que «la Herri Harmaila anime en todos los partidos y lo haga sin insultos».

La junta admite esta especie de tregua tácita para el partido ante la Roma, pero responde con rotundidad a las «incorrecciones e inviabilidades» de las exigencias de ICHH.

El club arranca su respuesta con un matiz importante. «Es incorrecto» que, como mantiene ICHH, «la mayoría de nuestros dinamizadores no pueden usar los elementos de animación por el reglamento de acceso a San Mamés». La junta replica que de los siete nombres que han propuesto para portar dos megáfonos, dos bombos y tres banderones «sólo uno tiene impedido el uso de elementos de animación».

ICHH propone meter esos elementos de animación desde fuera y no emplear los ya instalados en la grada. El club les recuerda que las reglas de animación afectan a las personas y no a los elementos. Por tanto, llevarlos de fuera no permite saltarse la normativa. Y les pone un ejemplo: «Que alguien expedientado proponga animar con su propio bombo, sería, por ejemplo, como si alguien a quien le han quitado el carnet propusiera conducir con un coche diferente al que usó cuando fue sancionado».

Una de las demandas de ICHH es meter dos megáfonos para no usar el micrófono ya situado en la zona. No puede, responde la junta, ser porque «para posibilitar la defensa de los intereses del club y de los propios speakers» se graba lo que se dice desde el micrófono de cara a «la defensa ante posibles expedientes sancionadores».

Por tanto, el club advierte que los dos megáfonos no pueden entrar. Eso sí, en un movimiento de ficha de tono conciliador les propone usar el micrófono que lleva unos años allí. Además, admite las tres grandes banderas que proponen y sus dos bombos. En este último caso, la junta les «ofrece los bombos de San Mamés, ya que no requieren de nueva instalación previa por ser los mismos bombos que ICHH ha venido utilizando hasta que ha dejado de dinamizar la animación».