El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar

El extremo firma por cinco años por el club de Segunda

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:30

Malcom Adu Ares (Bilbao, en octubre cumple 24 años) deja de ser jugador del Athletic, con el que tenía un contrato hasta 2027, según ha ... confirmado en exclusiva EL CORREO. El extremo será anunciado en breve como nuevo jugador del Eibar, por el que firma por cinco años. Ares no contaba en los planes de Ernesto Valverde, que se lo ha dejado claro al darle la mayor parte de sus minutos de pretemporada como lateral derecho pese a que es extremo.

