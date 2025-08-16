El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar

Malcom Adu Ares (Bilbao, en octubre cumple 24 años) deja de ser jugador del Athletic, con el que tenía un contrato hasta 2027, según ha ... confirmado en exclusiva EL CORREO. El extremo será anunciado en breve como nuevo jugador del Eibar, por el que firma por cinco años. Ares no contaba en los planes de Ernesto Valverde, que se lo ha dejado claro al darle la mayor parte de sus minutos de pretemporada como lateral derecho pese a que es extremo.

El Eibar lo quería. Los dos clubes se plantearon inicialmente una cesión, pero finalmente se ha optado por que se desvincule definitivamente del Athletic y sea nuevo jugador del club azulgrana en un traspaso sin dinero de por medio. Eso sí, Ibaigane se quedará con derechos de tanteo y de un futuro traspaso.

Se cierra así la etapa de Ares en el Athletic. Comenzó en el Deusto. Pasó por el Danok Bat, Indautxu y Santutxu, con el que jugó en Tercera y desde el que llegó al Athletic en 2021 con 19 años para incorporarse al Basconia. Valverde le reclutó para la pretemporada de 2022-23 y el 15 de agosto de 2022 hizo su debut en Primera como sustituto de Iñaki Williams frente al Mallorca en San Mamés (0-0).

Su mejor momento fue el de su primera titularidad en noviembre de 2023, día en el que marcó un doblete al Rubí de Regional en la primera eliminatoria de Copa (1-2). El equipo levantó aquel trofeo en Sevilla tras imponerse al Mallorca en la final. Ares deja el Athletic con 27 partidos con el primer equipo y dos tantos. La pasada campaña jugó cedido en el Zaragoza, con el que anotó cinco dianas en 32 partidos.