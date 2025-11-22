El Athletic reparte invitaciones del Barcelona entre socios que tenían el viaje ya comprado

El primer gran choque en el remodelado Spotify Camp Nou llegó con una decepción mayúscula para los seguidores rojiblancos. A menos de cinco días del ... partido, el Barcelona comunicó oficialmente que no podría facilitar entradas a la hinchada del Athletic, un jarro de agua fría para los cerca de 600 aficionados inscritos en el sorteo habitual de localidades y con viajes en algunos casos ya organizados a la capital catalana.

Ante esta situación, el club bilbaíno reaccionó rápidamente. Según el presidente Jon Uriarte, «hubo quienes se apuntaron al sorteo y tenían viajes organizados a Barcelona. Luego nos enteramos que no había entradas a principios de semana. Lo que hemos hecho ha sido destinar entradas que teníamos para compromisos con patrocinadores a esos socios». Las fuentes consultadas por EL CORREO indican que el Barça ha entregado más de un centenar de invitaciones.

El Athletic optó por llevar a cabo un llamamiento personalizado. La Oficina de Atención al Socio contactó uno por uno con aquellos inscritos en el sorteo para confirmar si tenían viajes planificados y ofrecerles invitaciones de compromiso. Gracias a esta gestión, se logró complacer a la mayoría de los seguidores que ya habían organizado su desplazamiento. «Gracias a eso hemos podido complacer a nuestra masa social», se felicitó Uriarte.

La decisión de no enviar entradas se justificó por motivos de seguridad y las precarias condiciones de un estadio en obras y que sólo cinco días antes del partido recibió el permiso municipal para jugar allí ante 45.000 espectadores.

Pero además llega en un clima de malas relaciones entre los dos clubes a costa de las maniobras catalanas las dos últimas temporadas por fichar a Nico Williams y por las quejas del Athletic por la inscripción el pasado enero de Dani Olmo.