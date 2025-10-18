El Athletic, a regresar al buen camino fuera de casa

Jon Agiriano Sábado, 18 de octubre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Entre los grandes datos, algunos de ellos de valor histórico, que ofreció el Athletic la pasada temporada hay uno muy importante que ha pasado un poco desapercibido. Nos referimos a sus prestaciones como visitante. Digámoslo sin más preámbulos: fueron las mejores que ha ofrecido el equipo rojiblanco desde su título de Liga en la temporada 1955-56. Hace casi setenta años, pues. Vamos, que ha llovido un poco. Los números del equipo de Dauzik, que hizo doblete, fueron extraordinarios. Sólo así pudieron superar, por un punto, al Barcelona histórico de Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón, la famosa delantera culé a la que homenajeó Joan Manuel Serrat en su canción 'Temps era temps'.

Recordemos esos números, a modo de tributo a los héroes, porque merece la pena. Los rojiblancos lo bordaron en San Mamés con su mejor registro histórico: 14 victorias, muchas de ellas por goleada, y un único empate en los quince partidos como locales. Lo logró el Deportivo (2-2), dirigido por un exrojiblanco ilustre como Ángel Zubieta. ¿Y fuera? Lo cierto es que en aquellos tiempos el Athletic no solía brillar a domicilio. Le costaba adaptarse a la lejanía de su afición, que le obligaba a jugar con los cinco sentidos, a los largos viajes en autobús y, sobre todo, a terrenos de juego muy diferentes al de la Catedral. Aquel curso, sin embargo, los chicos de Dauzik, aquel once que comenzaba con Carmelo, Orue, Garay y Canito que toda España aprendió de memoria, se esmeraron como nunca: ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas. Es decir, un 60% de los puntos que disputó como visitante.

El Athletic no ha vuelto a lograr un registro así. En las dos Ligas con Clemente, por ejemplo, el equipo sumó como visitante un 50% de los puntos en la temporada 1982-83 y un 49% en la 1983-84. Lo que hizo la pasada campaña, con ocho victorias, siete empates y cuatro derrotas a domicilio, es decir, con un 54% de los puntos ganados, fue por tanto algo magnífico. Sin duda, una de las claves para que el equipo de Valverde alcanzara esa estupenda cifra de setenta que le valió el cuarto puesto y su clasificación para la Champions. Sólo los más viejos del lugar, como decíamos al comienzo del texto, recordaban algo así, esa solvencia de equipo grande que fuera de su casa se comporta con los mismos principios y seguridad que en la suya.

Ya el curso anterior, el del regreso a Europa seis años después, el Athletic demostró una clara mejoría como visitante. Se llevó un 45% de los puntos y acabó quinto con 68. Fue el síntoma inequívoco del crecimiento de un equipo que, en los diez años anteriores, había logrado una media del 36% fuera de casa. Las cuentas son fáciles de hacer. Ese porcentaje suponía recaudar apenas 21 puntos. Teniendo en cuenta que el pasaporte a Europa rondaba los 58, el equipo necesitaba una cosecha en San Mamés muy complicada de lograr. De hecho, no lo lograba.

Viene todo a cuento, lógicamente, del choque de este domingo en el Martínez Valero y de la necesidad que le ha sobrevenido al Athletic de mejorar sus prestaciones como visitante de forma inmediata. Los tres últimos partidos lejos del calor del hogar, dos de Liga ante en Valencia y el Villarreal y uno de Champions frente al Borussia de Dortmund, los ha perdido. Esto no había sucedido en los tres años anteriores con Valverde en el banquillo. El Athletic sólo ha conseguido ganar en el Benito Villamarín, el último día de agosto, justo antes del desgraciado parón. De hecho, perdió incluso los cinco amistosos de pretemporada que jugaron fuera ante el Alavés, el PSV Eindhoven, el Racing, el Liverpool y el Arsenal.

Todos disponibles

Ante el Elche de Eder Sarabia, los rojiblancos tienen una buena oportunidad de revertir esta mala y peligrosa racha como visitantes. El hecho de que Valverde pueda volver a tener a todos los jugadores disponibles -a Yeray, Prados y Egiluz los dejamos fuera del recuento- invita al optimismo. El Athletic no se encuentra en una situación así, casi de plena disponibilidad, desde el mes de agosto, que se saldó con tres victorias consecutivas. Los franjiverdes serán un rival duro. Juegan bien, tienen una personalidad muy acusada y la autoestima por las nubes.

Ahora bien, son un equipo que deja jugar y esto al Athletic le suele convenir. A pocos días de jugar con el Qarabaj un duelo de alto voltaje que puede sentenciar sus posibilidades en la Champions, una victoria en el Martínez Valero vendría fenomenal. Y es que ganar fuera no sólo es algo bueno en sí mismo. Es que también te hace mucho más fuerte como local.