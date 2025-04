El Athletic se refuerza con el regreso de Vivián y Sancet

Es sabido que, salvo en esas contadas excepciones en las que el Athletic decide hacer una jornada de puertas abiertas en Lezama y el entrenamiento ... se convierte en un acto festivo de confraternización con la hinchada, sobre todo con los niños, el equipo de Valverde trabaja a puerta cerrada. A los medios de comunicación, por ejemplo, sólo se les permite contemplar la sesión preparatoria de los rojiblancos durante un cuarto de hora. Y en el entrenamiento anterior a un partido, pues ni eso. Todo es secreto. Ese escaso margen de quince minutos sirve básicamente para que los fotógrafos tomen algunas imágenes de los jugadores calentando. Poco más.

Hay veces, sin embargo, en que con ese breve mirada basta para sacar conclusiones importantes. Ayer, sin ir más lejos, se pudo constatar que Oihan Sancet y Dani Vivián están preparados para volver y, de hecho, tienen todas las papeletas para hacerlo este mismo domingo en Villarreal. A ambos se les vio ejercitándose con absoluta normalidad. Al navarro, de hecho, se le vio de un humor excelente en los rondos, bromeando muy animado. Y no sólo eso. Por si la positiva percepción de los periodistas no fuera suficiente Yeray, que ha sido el futbolista al que esta semana le ha tocado salir en rueda de prensa, confirmó que sus dos compañeros están en perfecto estado de revista.

Se trata, por supuesto, de una gran noticia para el Athletic, que ha jugado sus últimos cuatro partidos, tres de Liga y la vuelta de la Europa League ante la Roma, sin el líder de su defensa y sin su máximo goleador. En el caso de este último, en realidad han sido seis partidos. Y es que, entre una cosa y otra, aquella «lesión muscular moderada en el recto femoral de su pierna derecha» que se produjo ante el Valladolid le va a tener seis semanas fuera de los terrenos de juego. En fin, que menos mal que fue moderada porque, si llega a ser grave, se pierde lo que resta de temporada.

Habrá quien diga, tras analizar los resultados del Athletic en los partidos en los que han faltado estos dos jugadores, que sus ausencias tampoco han sido un drama. Y es cierto. El equipo se ha resentido, pero tampoco es que se haya desplomado el chiringuito ni mucho menos. De los seis seguidos sin Sancet se han ganado dos (Sevilla y Roma), empatados otros dos (Mallorca y Osasuna) y perdidos dos más (Atlético y Roma). Y de los cuatro últimos sin Vivián se han ganado dos y se han empatado otros tantos con una cifra magnífica de goles en contra, por cierto: sólo dos. Ahora bien, que el motor del Athletic no pare sin Sancet ni Vivián, como si fueran dos piezas absolutamente imprescindibles, no significa que no funcione peor. Y esto es justo lo que el equipo debe evitar en este casi mes y medio que queda de temporada.

Elevar el nivel

Lo que le toca ahora al equipo de Valverde, precisamente, es dar un paso adelante, elevar su nivel cuando es más difícil hacerlo, es decir, en un momento de máxima exigencia. Pensemos exclusivamente en el calendario inmediato en este mes de abril con 6 partidos en 17 días: Villarreal, Glasgow Ranger en Ibrox, Real Madrid, Gasglow Ranger en San Mamés y Las Palmas. Y hagamos un ejercicio de optimismo e imaginemos que el Athletic pasa a las semifinales de la Europa League. Y ya puestos, que llega a la final. En ese caso, los rojiblancos igualarían en mayo la concentración de partidos más dura de su historia, la que vivieron en abril de 2012. Serían 8 en 24 días, entre el 1 y el 25 de mayo. Brutal.

No hace falta recordar que, en esta tesitura, la participación de Vivián y Sancet cobra un enorme valor. La personalidad, la concentración permanente y el liderazgo del central vitoriano son un lujo. Y qué decir del talento y el gol del navarro, un futbolista que no tiene un sustituto en la plantilla. No hay otro que pueda aportar al equipo lo que él aporta en términos de desequilibrio cerca del área rival o ante la portería contraria. En fin, que sólo cabe darles la bienvenida por su regreso.

DATOS

6

partidos se ha perdido Sancet tras lesionarse contra el Valladolid y cuatro Vivián

8

partidos en 25 días tendría que jugar el Athletic en mayo si llega a la final europea