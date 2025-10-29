El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic recibirá al Real Madrid el miércoles 3 de diciembre a las 19 horas

LaLiga adelanta la fecha de la jornada 19, que los equipos de la Supercopa no pueden disputar en enero al encontrarse en Arabia Saudí

A.M.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:46

El Athletic recibirá al Real Madrid el miércoles 3 de diciembre a las 19 horas. LaLiga adelanta el partido de la jornada 19 a los cuatro participantes de la Supercopa, tal y como viene ocurriendo temporada tras temporada.

El partido que debía disputarse en enero pasa a la primera semana de diciembre. El otro partido adelantado, el Barça-Atlético de Madrid, se disputará el martes día 2 a las 21 horas.

LaLiga también ha dado a conocer los horarios de la jornada 14 en la que los rojiblancos visitarán el feudo del Levante. El partido se disputará el sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas.

