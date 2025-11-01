El Athletic recibe el 'gol del cojo': Barrenetxea, lesionado, fabrica un tanto

El derbi de Anoeta dejó una de esas jugadas que recuerdan al fútbol en el que no había cambios. Ander Barrenetxea, cojeando y con gestos ... de dolor, fue el protagonista de la primera diana del derbi.

El extremo realista cayó al suelo en el minuto 36. Fue atendido allí y salió del campo. Sergio Francisco pidió a Zakharyan que se preparara para salir. Pero mientras lo hacía el extremo donostiarra volvió al campo.

Apenas unos segundos después, recibió la pelota casi por casualidad, levantó la cabeza y, cojeando, puso el centro que acabaría en el gol de Brais Méndez. El 1-0 nació de un jugador lesionado.

El 'gol del cojo' es un marcado por un jugador que está visiblemente lesionado y cojeando sobre el campo, pero que aun así logra anotar. Esta vez lo que hizo el lastimado fue colocar un centro.

Poco después, Sergio Francisco lo sustituyó por Arsen Zakharyan, consciente de que estaba lesionado y no podía seguir. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho: el Athletic había recibido el 'gol del cojo'.