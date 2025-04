El Athletic resistió mucho pero no lo suficiente

Aguantó el Athletic 93 minutos con la portería a cero en el Bernabéu, un dato muy meritorio que demuestra su solvencia defensiva, pero el ímprobo ... trabajo de achique y resistencia de los rojiblancos no fue suficiente para evitar una derrota ante un Real Madrid que supo espabilar en la segunda parte. Lo cierto es que el gol de los blancos, tras un mal despeje de Vesga que Fede Valverde aprovechó para sacarse de la bota un misil tierra-aire, pudo llegar antes y que el equipo del otro Valverde, Ernesto, sólo apareció una vez con peligro ante la portería de Courtois. Fue en el minuto 59 en un contragolpe bien dibujado por Berenguer que terminó con un duro zurdazo de Unai Gómez. Y con ese bagaje tan pobre, la verdad, es casi imposible rascar algo positivo en casa del Madrid, por mucho que uno tenga una coraza tan dura como el Athletic.

Real Madrid Courtois; Valverde, Asencio (Lucas, m.83), Rudiger, Camavinga; Tchouaméni, Modric (Guler, m.78), Ceballos (Endrick, m.58), Bellingham; Rodrygo (Brahim, m.78) y Vinicius. 1 - 0 Athletic Simón; Gorosabel, Paredes, Yeray, Adama (Vivián, m.87); Prados, Vesga; Djaló (Iñaki, m.62), Berenguer (Sancet, m.62), Unai (Lekue, m.72); y Guruzeta (Maroan, m.62). Gol: 1-0, m.93: Valverde.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Asencio, Nuñez y Prados.

Incidencias: 72.535 aficionados en el Bernabéu.

El partido estuvo mediatizado por la alineación bilbaína. Txingurri ha entendido que al Athletic, ahora que ya está en cifras de partidos que hacen sonar las alarmas –contra el Rangers disputó el número 46, los mismos que en toda la pasada temporada–, le ha llegado las horas de las rotaciones masivas, de cuerpo entero, cuando juega un partido entre semana. Las hizo ante el Rayo el pasado domingo y esta vez lo repitió, todavía más a las bravas. La decisión del técnico rojiblanco podía entenderse en función de su estrategia de gestión de plantilla y reparto de esfuerzos, pero lo cierto es que siempre se hace raro plantarse en el campo del Madrid con un once lleno de suplentes y meritorios. Es algo que desentona en un gran clásico y hace inevitable sentir escozor por la sospecha de un cierto entreguismo. Sobre todo si se recuerda que el Athletic lleva dos décadas sin ganar en el coliseo merengue.

Pues bien, los rojiblancos estuvieron lejos de entregarse. Compitieron con el ahínco de costumbre. Se fajaron en todas las trincheras en un trabajo ingrato. Nada se puede discutir de su actitud, inmejorable de nuevo. Ahora bien, su propuesta se antojaba arriesgadísima, poco menos que abocada al fracaso. Si el Athletic ha llegado a perder en el Bernabeú con casi veinte remates a puerta, pensar que podía sorprenderle al Madrid sin apenas llegadas al área rival era una quimera. Y se demostró en un partido en el que, por otro lado, el plan inicial del técnico rojiblanco salió bien: aguantar durante una hora y luego sacar a Iñaki Williams, Sancet y Maroan para intentar afilar un poco el ataque. El fútbol, sin embargo, no entiende siempre de elucubraciones. La última media hora fue un torrente del equipo de Ancelotti que acabó encontrando el gol ya en los últimos suspiros, cuando el Athletic, cansado, ya jugaba hasta con Vivián como tercer central.

Aburrimiento

No se podía esperar mucho de un partido entre este Real Madrid y el Athletic B. Ahora bien, tampoco podía esperarse tan poco como lo que se vio en la primera parte. Cómo sería la cosa que Martínez Munuera decretó su final cuatro segundos antes del minuto 45. Sobre el césped, sencillamente, no sucedió nada. A los rojiblancos les bastó con defenderse con orden y su aplicación de costumbre para controlar al equipo de Ancelotti, plano, sin ideas y con muy poca combustión en sus jugadas de ataque. Vinicius al menos le puso ganas y lo intentó –poco antes de la media hora hasta creó la única ocasión de peligro de su equipo en un derechazo desde fuera del área que se le fue alto–, pero sus compañeros apenas le siguieron.

Plano Tras una primera parte de un aburrimiento solemne, el Madrid reaccióno tras del descanso

Era, sencillamente, el Madrid más pobre que se recuerda en el Bernabéu. Tanto es así que, más allá de la extraña tranquilidad de balneario con la que veían el partido, los aficionados del Athletic no podían dejar de pensar en lo que podría ocurrir si su equipo estuviera con sus titulares. ¿Hubiera cambiado algo? Lo lógico es pensar que sí, que al menos hubieran rematado alguna vez a la portería de Courtois, pero quién sabe. Quizá todo hubiera sido igual, una nada elevada al cubo, con los periodistas sin nada que apuntar en sus libretas. El aburrimiento era absoluto. Se pone usted en un escaparate a ver cómo mueve su pata el Maneki neko, ese gato chino de la suerte, y le parece igual de divertido.

Escasez El Athletic hizo un gran trabajo defensivo, pero sólo remató una vez a la puerta de Courtois

Solíamos hablar en otro tiempo de las 'ernestinas' de Valverde cuando imaginábamos al técnico rojiblanco echando a sus jugadores en el descanso una bronca fenomenal por su mal juego o su pobre actitud. Por las antiguas empanadas, vaya. Como esto lleva casi dos años sin ocurrir, nos hemos empezado a olvidar de ellas. En el Real Madrid, sin embargo, hay que imaginar que esta temporada están abundando las 'carletinas'. La de este domingo tuvo que ser de la buenas porque los blancos fueron otro equipo en la reanudación. Apretaron en el acelerador y, ya en el minuto 48, Rodrygo tuvo una ocasión clarísima.

Fue el comienzo de un goteo incesante. Unai Simón desvió alto un gran remate de Camavinga tras una larga carrera y luego un cabezazo a bocajarro de Bellingham. Aunque era emocionante ver el trabajo del Athletic en su guarida, con Unai Simón perfecto, Unai Nuñez y Paredes tapándolo todo y Beñat Prados barriendo cada metro cuadrado, aquello no prometía nada bueno. Y así fue. Al Madrid le anuló el VAR un gol de Vinicius por un fuera de juego milimétrico y luego no le pitó un penalti de Nuñez a Bellingham que pareció que iba a pitar. Porque podía haberlo hecho, básicamente. Los de Ancelotti, sin embargo, no se vinieron abajo y acabaron encontrando un gol que les sostiene en la lucha por la Liga.