El Athletic se revoluciona a tiempo

Dos jornadas en San Mamés y dos victorias. El Athletic ha empezado la temporada haciendo una demostración de fortaleza en su campo, lo cual es ... una noticia formidable sobre todo si se tiene en cuenta que su fútbol está todavía muy poco maduro. El Rayo Vallecano, sin embargo, acostumbra a ser un visitante propicio. Por una cosa u otra, el caso es que, desde hace cuatro años, siempre pierde en la Catedral. Ayer lo hizo porque no supo sostener el ritmo furioso que pusieron los rojiblancos tras el descanso, coincidiendo con la entrada de Sancet, y porque se condenó –le ocurrió también en cierta forma el año pasado– con un penalti pasada la hora de juego. Entonces lo cometió el Pacha Espino y ayer Gumbau, que había salido tras el descanso.

El partido no fue para echar flores, aunque no le faltó emoción. Quien más quien menos esperaba un toma y daca vibrante desde el pitido inicial teniendo en cuenta el espíritu comanche de los dos equipos. La realidad, sin embargo, fue distinta. Ni el Athletic ni el Rayo quisieron arriesgar en exceso, cada uno consciente de las virtudes de su rival. Los madrileños llevaron la iniciativa durante más de un cuarto de hora, aunque sin inquietar a Unai Simón más allá de un susto a los tres minutos con un caño de De Frutos al propio portero rojiblanco desde la línea de fondo que acabó en nada. Los de Valverde, mientras tanto, se dedicaban mantener la compostura y a esperar algún contragolpe; una espera destinada al fracaso ya que Nico Williams, el único capaz de hacer daño, arrancó muy fallón. Y no sólo eso. Por detrás, el Athletic no era capaz de disfrutar con el balón. No hilaba tres pases. Jauregizar, por ejemplo, estaba extrañamente impreciso y confuso. Y el bermeano ya es una pieza básica en el engranaje rojiblanco.

Esta inercia sosa y sin burbujas cambió precisamente cuando Nico apareció en el partido con una gran jugada por la banda izquierda en el minuto 19. La gestación fue preciosa. Digamos que se inició con dos lujazos previos. El primero fue de Ruiz de Galarreta marchándose de un rival con una vaselina y el segundo de Maroan con un toque de espuela perfecta para que galopara el 10 rojiblanco. La jugada no tuvo un final feliz, pero el partido dio un giro. Los papeles se intercambiaron de repente. Era la tropa de Valverde la que se puso a dominar, sin crear demasiado peligro, es cierto, mientras la de Íñigo Pérez se dedicaba a apretar más sus líneas y a contemporizar en su campo.

El partido se fue haciendo cada vez más espeso. Nada de abordajes y reparto de estocadas. Nada de épica. El Athletic y el Rayo, que se conocen muy bien y se respetan mucho, compartían una misma estrategia de alternancia de ataque y defensa. La hubiera firmado sin duda Sancho Panza. Recuerden que, cuando Sansón Carrasco animaba a don Quijote a enfrentarse con todos los caballeros andantes que le fuera posible en su tercera salida, el fiel escudero le hizo al bachiller una advertencia muy seria. «Que tiempos hay de acometer y tiempos de retirar, que no ha de ser todo Santiago y cierra España», le dijo. Temiéndose lo peor, claro.

Al abordaje

El caso, sin embargo, es que al Athletic le convenía ayer una buena ración de Santiago y cierra España, es decir, desencadenar un ataque furioso y sostenido. Valverde lo tuvo claro y utilizó como factor detonante la entrada de Oihan Sancet en la segunda parte en sustitución de Maroan. Los rojiblancos no tardaron nada en hacer comprender a los vallecanos que la vida puede ser muy dura en San Mamés en determinadas circunstancias. De hecho, es algo que han experimentado en las tres últimas temporadas. Batalla empezó a sufrir. El gol del Athletic se vio venir como un efecto más de la ley de la gravedad. Lo tuvo Iñaki Williams en el minuto 53, pero lo cierto es que el capitán rojiblanco estuvo negado todo el partido. Su hermano, sin embargo, se convirtió en una pesadilla para el Rayo, siempre bien conectado con Sancet, que da otra dimensión al ataque de los leones.

Del Rayo dejaba de haber noticias, aunque dispuso de una ocasión formidable para adelantarse en el marcador. El individualismo ciego de De Frutos, al que le bastaba con pasar el balón a su compañero Fran Pérez para poner el 0-1, fue todo un regalo para el Athletic. Un minuto después, ademas, llegó el claro penalti de Gumbau a Sancet. Juan Martínez no lo vio, pero el VAR le llamó a consultas. El medio punta rojiblanco, reaparecido de una lesión de la que se ha recuperado antes de lo previsto, inauguró su casillero goleador de la temporada.

El Rayo no tuvo capacidad de reacción. No es que se fuera del partido porque esto es algo que no entra en el ADN de los franjirrojos de Íñigo Pérez. Ellos nunca se rinden. Lo que ocurrió es que entre el cansancio, los cambios que tampoco aportaron demasiado y, se quiera o no, la vista puesta en el histórico partido del jueves en Vallecas con Europa en juego, no fueron capaces de crear aprietos a un Athletic muy intenso y con una concentración defensiva que hizo recordar a la de la pasada temporada; ya saben, esa que tanta vida le dio en muchos partidos y que le convirtió en el equipo menos goleado del campeonato. Estuvo mucho más cerca el 2-0 que el empate, esa es la verdad. Ahora bien, la vanguardia rojiblanca tampoco está como para echar cohetes en lo que a efectividad se refiere.