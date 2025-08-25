El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 25 de agosto
Nico Williams fue el rojiblanco más peligroso en ataque. Ignacio Pérez y Luis Ángel Gómez

El Athletic se revoluciona a tiempo

Los rojiblancos suman ante el Rayo su segunda victoria consecutiva en un partido al que supieron cambiarle el guion tras el descanso coincidiendo con la salida de Sancet

Jon Agiriano

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:12

Dos jornadas en San Mamés y dos victorias. El Athletic ha empezado la temporada haciendo una demostración de fortaleza en su campo, lo cual es ... una noticia formidable sobre todo si se tiene en cuenta que su fútbol está todavía muy poco maduro. El Rayo Vallecano, sin embargo, acostumbra a ser un visitante propicio. Por una cosa u otra, el caso es que, desde hace cuatro años, siempre pierde en la Catedral. Ayer lo hizo porque no supo sostener el ritmo furioso que pusieron los rojiblancos tras el descanso, coincidiendo con la entrada de Sancet, y porque se condenó –le ocurrió también en cierta forma el año pasado– con un penalti pasada la hora de juego. Entonces lo cometió el Pacha Espino y ayer Gumbau, que había salido tras el descanso.

