El Athletic es el quinto club de la Liga que menos depende del dinero de la televisión después del Barcelona, Real Madrid, Atlético y Villarreal. El 44% de los ingresos rojiblancos proviene de esta vía, es decir, algo más de 72 millones de euros. Sigue siendo la principal pata de financiación de la institución bilbaína, seguida de las cuotas sociales -se prevé recaudar en este concepto más de 26 millones en el ejercicio en curso-, aunque está a años luz de entidades cuyos presupuestos dependen casi en su totalidad de los derechos audiovisuales. El porcentaje de los vizcaínos solo lo reducen los blaugrana (13%), los blancos (16%), los 'colchoneros' (26%) y el 'submarino amarillo' (40%). Hay que tener en cuenta de todos modos que las cuentas de los tres primeros se expresan en cientos de millones -los 'merengues' superan los 1.000- y de ahí que el impacto televisivo en sus números sea relativamente bajo.

El Athletic se encuentra en la parte alta de la clasificación con el 44% de los ingresos provenientes de la televisión, seguido por el Betis (47%), Valencia (54%), Sevilla (56%) y Celta (58%). En cuanto a los otros dos clubes vascos que militan en la élite, la dependencia audiovisual de la Real Sociedad se dispara hasta un importante 70% y la del Alavés hasta un 73%. Los equipos que prácticamente sobreviven del dinero televisivo son Rayo Vallecano (80%), Getafe (81%) y Elche (82%).