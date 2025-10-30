El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un cámara situado en San Mamés. Manu Cecilio

El Athletic es el quinto club de la Liga que menos depende del dinero de la televisión

Asamblea ·

El 44% de los ingresos de Ibaigane provienen de los derechos audiovisuales, un porcentaje solo mejorado por Barça, Madrid, Atlético y Villarreal

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29

Comenta

El Athletic es el quinto club de la Liga que menos depende del dinero de la televisión después del Barcelona, Real Madrid, Atlético y Villarreal. El 44% de los ingresos rojiblancos proviene de esta vía, es decir, algo más de 72 millones de euros. Sigue siendo la principal pata de financiación de la institución bilbaína, seguida de las cuotas sociales -se prevé recaudar en este concepto más de 26 millones en el ejercicio en curso-, aunque está a años luz de entidades cuyos presupuestos dependen casi en su totalidad de los derechos audiovisuales. El porcentaje de los vizcaínos solo lo reducen los blaugrana (13%), los blancos (16%), los 'colchoneros' (26%) y el 'submarino amarillo' (40%). Hay que tener en cuenta de todos modos que las cuentas de los tres primeros se expresan en cientos de millones -los 'merengues' superan los 1.000- y de ahí que el impacto televisivo en sus números sea relativamente bajo.

El Athletic se encuentra en la parte alta de la clasificación con el 44% de los ingresos provenientes de la televisión, seguido por el Betis (47%), Valencia (54%), Sevilla (56%) y Celta (58%). En cuanto a los otros dos clubes vascos que militan en la élite, la dependencia audiovisual de la Real Sociedad se dispara hasta un importante 70% y la del Alavés hasta un 73%. Los equipos que prácticamente sobreviven del dinero televisivo son Rayo Vallecano (80%), Getafe (81%) y Elche (82%).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic es el quinto club de la Liga que menos depende del dinero de la televisión

El Athletic es el quinto club de la Liga que menos depende del dinero de la televisión