El Athletic se queja de nuevo por los horarios

Nueva queja por los horarios del Athletic. No le agradó jugar en Villarreal un domingo a las 21 horas cuando el jueves siguiente visitaba al ... Rangers en Glasgow, y ahora lo que no le gusta es que el próximo partido, entre semana, sea el miércoles (19 horas) y no el jueves ante Las Palmas. Así lo ha proclamado el director de Fútbol, Mikel González, antes de medirse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El Athletic es un equipo muy exigido que va a jugar tres partidos (Rangers, Real Madrid y Las Palmas) en seis días.

«Llegamos bien porque Ernesto (Valverde) es capaz de dar espacio a todos y todos dan nivel compitiendo», ha indicado antes de lanzar la queja. «Es verdad que el calendario nos lleva a apreturas muy grandes y que no es fácil la gestión de los horarios e intentamos empatizar con todos, pero también es verdad que jugamos con el Las Palmas dentro de tres días cuando podríamos haber jugado el jueves, que hay espacio», ha lanzado. El fin de semana no hay Liga porque el sábado se juega la final de Copa entre el Barcelona y el Madrid y los rojiblancos habrían tenido un día más de descanso. La protesta anterior por los horarios la lanzó Ernesto Valverde. El Athletic jugó en Villarreal el domingo 6 de abril a las 21 horas cuando el jueves siguiente visitaba al Rangers en Europa. «Podíamos jugar el sábado porque el jueves tenemos la Europa League. Para mí es incomprensible. La televisión te dice que es un partido importante, pero nos quita un día de descanso cuando es beneficioso para el fútbol español que haya días de descanso suficientes», denunció.

Temas

Athletic de Bilbao