El Athletic no puede aplazar su reacción

Se quiera o no, las alarmas han sonado en el Athletic. No se trata, entendámonos, de que el equipo de Valverde esté en una ambulancia ... rumbo al servicio de urgencias. Se trata de que, si no quiere ver arruinados en unas fechas tan tempranas dos de sus grandes objetivos de la temporada, está obligado a reaccionar de inmediato. Estos cinco partidos que restan en noviembre, cuatro de ellos fuera (Newcastle, Barcelona, Slavia Praga y Levante) y uno en casa, el próximo domingo a las dos de la tarde ante el Oviedo, van a ser claves para mantener vivas las esperanzas tanto en la Champions como en la Liga, donde las posibilidades de repetir el cuarto puesto de la pasada temporada ya empiezan a desvanecerse. Son muchos, de hecho, los que ya ni piensan en ello, como si fuera un imposible, cuando a mediados de agosto lo consideraban casi una obligación para una plantilla en aparente crecimiento.

Es evidente que estas dos últimas derrotas ante el Getafe y la Real han agravado una situación que venía haciéndose cada vez más decepcionante desde aquel primer tropiezo en septiembre contra el Alavés. (Por cierto, quién nos iba a decir entonces, después del pleno de victorias en las tres primeras jornadas, que en la jornada once los babazorros iban a superar al Athletic en la clasificación). Han crecido las dudas y es natural porque pasan los partidos y cada vez se hace más difícil de explicar el pobre juego de los rojiblancos.

Pese al disgusto del 3-2, que encima llegó con un gol en el descuento, Valverde hizo una lectura tirando a optimista de lo sucedido en el derbi de Anoeta. Aseguró que sus pupilos hicieron «muchas cosas positivas que nos tienen que ayudar» y que esta racha tan mala «no es nada que no se pueda resolver». También reconoció, y no tenía otro remedio después de haber sumado 5 puntos de los últimos 24 posibles en la Liga, su peor racha como entrenador del Athletic, que «nos falta algo». Fue una pena que el técnico no se extendiera un poco más y explicara qué es ese algo. Hubiera sido muy interesante saber a qué se refería. ¿A la mala suerte? ¿A las lesiones? ¿A la baja forma de futbolistas importantes? ¿A un tono físico menor? ¿Al desgaste acumulado de temporadas anteriores?

La lectura que hacen los aficionados, por el contrario, está muy clara. Ese algo que le está faltando al Athletic es, sencillamente, fútbol. Por diversas circunstancias –entre ellas todas las que se incluyen en los interrogantes del párrafo anterior–, los leones atraviesan una racha de extrema pobreza en su juego. Resulta curiosa la insistencia de Valverde y de sus futbolistas en asegurar que, pese a los malos resultados, ninguno de sus rivales, al menos en la Liga, ha sido superior a ellos. Aunque esto pueda ser cierto en buena medida, el argumento es engañoso porque oculta una verdad fundamental: que el Athletic tampoco ha sido superior a ninguno de sus rivales. Y esto sí que es sangrante, que los rojiblancos no hayan sido mejores que el Sevilla, el Rayo, el Betis, el Valencia, el Villarreal, el Girona, el Elche, el Getafe, la Real... ¿O acaso las dos últimas campañas, aparte de ganarles, los rojiblancos no pasaban por encima a un buen número de sus rivales?

Más calidad

La reacción que necesita el Athletic, por tanto, consiste en elevar la calidad de su fútbol. Básicamente, el juego con balón, cuya mediocridad está siendo desoladora. Verles hacer una jugada bonita, bien trenzada y profunda, empieza a ser un milagro. La entrega, la presión alta, la insistencia y la voracidad, es decir, todas esas cualidades físicas, anímicas y psicológicas que adornan a los rojiblancos, son importantes, pero no suficientes. Si no están acompañadas de precisión, criterio y el talento de los jugadores diferenciales, esas virtudes se quedan en poco, en partidos intensos, llenos de refriegas y alborotos, que puedan caer de cualquier lado. Casi todos los del Athletic en la Liga –en la Champions han sido más claros– han sido de este estilo.

¿Podrá el equipo elevar su nivel? Valverde está convencido, de ahí que insista en que «no pasa nada que no pueda resolverse». También los aficionados, con las excepciones de rigor, creen en su tropa. Y es que una cosa es que esta crisis esté siendo irritante, y otra muy distinta que los rojiblancos hayan perdido su crédito. La duda a día de hoy es si la reacción va a llegar a tiempo, si va a ser lo inmediata que se necesita. La incertidumbre a este respecto es lógica. En primer lugar, porque este Athletic no está acostumbrado a verse metido en problemas. Al contrario. Las cosas le han salido muy bien. Lleva dos años siendo un grupo perfectamente encarrilado y ganador que sacó la gabarra hace un año y hasta hace dos meses estaba en una nube. Ahora, en cambio, le toca cavar en la zanja y jugar con un agobio al que no está acostumbrado.

Y lo que vale para el equipo vale lo mismo para sus figuras, a las que se lleva esperando toda la temporada. A estas alturas, negar que el bajísimo rendimiento que están ofreciendo Nico Williams y Oihan Sancet es una de las claves de la crisis del Athletic es como negar la ley de la gravedad. Sólo han marcado un gol cada uno, y ambos de penalti en las dos primeras jornadas. Vamos, que llevan casi dos meses y medio aportando poco o nada. Las sustituciones de Sancet en los dos últimos partidos con el marcador en contra –ante el Getafe entró en su lugar Izeta y el domingo Valverde le quitó para dar entrada a Nico– lo dicen todo en este sentido.

El problema es que los males de estos jugadores no son sólo suyos. Sólo hay que pensar en la temporada que lleva Iñaki Williams o en que Berenguer no ha marcado un gol en los once partidos que ha disputado. Por otro lado, tampoco los centrocampistas se están luciendo a la hora de dar criterio y lucidez al juego. Ruiz de Galarreta no está fino y Jauregizar se ha visto superado en un buen número de partidos. En fin, que son muchos los que pueden sentirse aludidos y responsabilizados cuando se habla de que la reacción no se puede aplazar.