Barullo en la portería del Athletic en el derbi de Anoeta. Ignacio Pérez

El Athletic no puede aplazar su reacción

Sólo le queda mejorar su nivel de inmediato si no quiere ver muy comprometidas sus aspiraciones en la Liga y en la Champions

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06

Se quiera o no, las alarmas han sonado en el Athletic. No se trata, entendámonos, de que el equipo de Valverde esté en una ambulancia ... rumbo al servicio de urgencias. Se trata de que, si no quiere ver arruinados en unas fechas tan tempranas dos de sus grandes objetivos de la temporada, está obligado a reaccionar de inmediato. Estos cinco partidos que restan en noviembre, cuatro de ellos fuera (Newcastle, Barcelona, Slavia Praga y Levante) y uno en casa, el próximo domingo a las dos de la tarde ante el Oviedo, van a ser claves para mantener vivas las esperanzas tanto en la Champions como en la Liga, donde las posibilidades de repetir el cuarto puesto de la pasada temporada ya empiezan a desvanecerse. Son muchos, de hecho, los que ya ni piensan en ello, como si fuera un imposible, cuando a mediados de agosto lo consideraban casi una obligación para una plantilla en aparente crecimiento.

