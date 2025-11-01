El Athletic provoca la mejor entrada del curso en Anoeta
El duelo ante los rojiblancos lleva 37.685 espectadores, 700 más que el Real Madrid
Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:22
El derbi siempre genera expectación. Anoeta registró este sábado su mejor entrada de la temporada con motivo del duelo entre la Real Sociedad y el ... Athletic. Un total de 37.685 espectadores llenaron el estadio donostiarra en una tarde de rivalidad vasca que superó todas las cifras anteriores del curso para los donostiarras.
Hasta la fecha, el récord lo ostentaba el encuentro frente al Real Madrid, que había congregado a 36.958 aficionados. Pero la visita del eterno rival superó ese listón, confirmando que el derbi sigue siendo el gran acontecimiento futbolístico del año en Gipuzkoa. La peor entrada hasta el momento en Anoeta son los apenas 22.442 aficionados que acudieron al duelo ante el Mallorca.
