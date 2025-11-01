El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic provoca la mejor entrada del curso en Anoeta

El duelo ante los rojiblancos lleva 37.685 espectadores, 700 más que el Real Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:22

El derbi siempre genera expectación. Anoeta registró este sábado su mejor entrada de la temporada con motivo del duelo entre la Real Sociedad y el ... Athletic. Un total de 37.685 espectadores llenaron el estadio donostiarra en una tarde de rivalidad vasca que superó todas las cifras anteriores del curso para los donostiarras.

