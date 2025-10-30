El Athletic da el pistoletazo de salida a aumentar el aforo de San Mamés

El Athletic ha dado el pistoletazo de salida a un ambicioso proyecto para incrementar el aforo de San Mamés, actualmente con capacidad para 53.331 ... espectadores, según ha anunciado su director general, Jon Berasategi, durante la asamblea de socios compromisarios.

Berasategi ha recordado que el estadio rojiblanco registró un récord de asistencia en la última temporada (1,3 millones de personas) y reveló que actualmente hay más de 8.500 aficionados en lista de espera para hacerse socios del club.

«El club está estandarizando las alternativas posibles para incrementar el número de localidades en San Mamés, y esta temporada vamos a comunicar la batería de acciones que pudiéramos poner en marcha y cuya viabilidad técnica estudiamos en estos momentos», explicó el ejecutivo rojiblanco en su intervención ante los compromisarios.

La ampliación de San Mamés fue un asunto que puso sobre la mesa de forma inesperada el propio presidente, Jon Uriarte, en una intervención a pie de campo a mediados de septiembre. Doce años después de su estreno, San Mamés se ha quedado pequeño para el Athletic. «Veremos si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para ampliar el estadio», lanzó a modo de globo sonda.

Marcha atrás

El asunto cogió por sorpresa a todo el mundo, incluida a la propia Diputación, una de las propietarias del estadio, que dijo no tener noticia del plan rojiblanco. Uriarte salió al día siguiente a dar marcha al destacar que su junta directiva no se plantea en estos momentos ir a un aumento del aforo de 3.000 personas, previsto en el proyecto inicial cuando se construyó el estadio. «No he abierto la puerta a nada y pido disculpas si no me expliqué bien o no se me entendió bien», dijo en una rueda de Prensa en San Mamés.

La secuencia de acontecimientos demuestra que no se trató de un 'patinazo' del presidente. La realidad es que quería poner el asunto sobre la mesa de la opinión pública, tal y como ha quedado claro cuando la directiva ha dado un paso más al anunciar una próxima «batería de acciones».