El Athletic pide «explicaciones» a la UEFA y al United por los aficionados expulsados de Old Trafford

El Athletic ha pedido «explicaciones» al Manchester United y a la UEFA después de que el club inglés impidera acceder y expulsara de Old Trafford ... a un centenar de aficionados del club rojiblanco el pasado jueves porque estaban en zonas de hinchas ingleses. Así lo ha comunicado el club, por medio de un mail enviado por el departamento de Relaciones externas y atención al socio, a varios athleticzales que habían relatado a la entidad lo sucedido.

En su respuesta, Ibaigane admite que son numerosas las personas que se han quejado por lo sucedido cuando arranca su respuesta con un «tras recopilar todas las casuísticas que se produjeron en Manchester». El club añade que «hemos dado traslado de todas ellas tanto al Manchester United como a la UEFA, con el fin de que nos den las explicaciones oportunas», según una de las respuestas a la que ha tenido acceso EL CORREO.

Además de la derrota y la eliminación, hubo hinchas del Athletic que vivieron el pasado jueves una dura experiencia en Old Trafford. El Manchester United expulsó del estadio e impidió entrar allí a alrededor de un centenar de hinchas del Athletic. Muchos de ellos estaban situados en una zona VIP ocupada por seguidores del club local y a otros ni siquiera se les permitió acceder al estadio, según adelantó este periódico con los testimonios de varios afectados.

I. S., un socio del Athletic que pidió ser identificado por sus iniciales, explicó que un amigo y él compraron dos entradas 'hospitality' antes del partido de ida, después de que no les tocaran las localidades sorteadas por el club para la vuelta. Pagaron por cada una de ellas 275 libras (324 euros). «Las puede comprar todo el mundo. Las adquirimos a través de la App del United. Allí dimos nuestros nombres y direcciones, código postal, ciudad, país... Y desde luego no había ningún aviso importante al respecto de que no podíamos adquirirlas desde España», precisó uno de ellos.

Se presentaron con sus entradas en Old Trafford. «No íbamos con ningún distintivo del Athletic, ni bufanda, ni camiseta». Enseguida constataron que «el ambiente era raro porque no éramos los únicos del Athletic en la zona. Alguno empezó a decir 'a lot of spanish people here' (hay muchos españoles aquí)».

El gol de Jauregizar

Todo se complicó con el gol de Jauregizar. «Ni nos removimos ni levantamos. Un abrazo muy suave entre nosotros y nada más. Uno que estaba cerca sí se levantó y le empezaron a señalar y a gritar 'spanish, spanish'. Seguridad fue a por él», relata. Una persona situada cerca de él dijo 'estos también' y les sacaron del estadio. «La afición local era muy agresiva, señalando 'spanish, spanish'. No molestábamos a nadie. Ni celebramos, ni animamos siquiera. Todo el rato decían 'spanish, spanish' y nos echaron por ello», lamentó.

Una vez en la calle, se dirigieron a la 'Supporters office' del United, situada en la tribuna Alex Ferguson. Allí se dieron cuenta de que no eran los únicos afectados y de la magnitud del problema.

En la oficina de reclamaciones se encontraron con personas que ni siquiera pudieron acceder al estadio. Unos de ellos eran el socio rojiblanco Aitor Martxo, su padre y dos amigos. Compraron sus entradas por Hellotickets, pagaron más de 200 euros por cada una y estaban encima de la grada de los hinchas del Athletic. No les dejaron ni acceder al estadio pese a que no llevaban signos rojiblancos de identificación.

Los rojiblancos afectados explican que en ningún momento se les dijo que les expulsaban por estar en una zona exclusiva de hinchas locales. «Nos han dicho que por nuestra seguridad nos teníamos que ir. No han llegado a decir que era ilegal estar allí, pero que como somos de fuera por nuestra propia seguridad era mejor no estar allí», mantuvieron.