Una semana de diciembre para echarse a temblar en el Athletic

El Athletic abrirá el mes de diciembre con tres compromisos de alto voltaje, de una complejidad extrema que exigirá la mejor versión colectiva e individual ... de la plantilla con el objetivo de plantar cara a un trío de transatlánticos que los hombres de Ernesto Valverde intentarán hundir en San Mamés.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha anunciado este miércoles que el encuentro entre los rojiblancos y el Real Madrid se moverá del segundo fin de semana de enero al 3 de diciembre debido a la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí, donde los bilbaínos se medirán al Barcelona en las semifinales. Pues bien, este reajuste de fechas en el calendario ha hecho que los leones tengan que enfrentarse en apenas siete días a los 'merengues', Atlético y PSG, este último compromiso enmarcado en la sexta jornada de la Champions. Una batería de compromisos de máxima exigencia que, eso sí, se desarrollarán en la alfombra de La Catedral. Allí abajo, con su público ahí arriba, los vizcaínos son capaces de tumbar a gigantes como los que asoman en el horizonte.

El primero en pisar San Mamés será el Madrid, cuatro días después de la visita del Athletic al Levante. El choque está progranado para el 3 de diciembre a las siete de la tarde, poco antes del puente de la Inmaculada. Un puente en el que impactará de lleno el siguiente encuentro frente al Atlético de Simeone, aún sin fecha pero que se jugará los días 6 o 7 del mismo mes.

Hay que tener en cuenta que luego llega el Paris Saint Germain de Luis Enrique, el míecoles 10 (21 horas), por lo que la Liga debería tenerlo en cuenta a la hora de acomodar el compromiso frente a los 'colchoneros'. En cualquier caso, y en apenas siete días, el equipo se verá exigido al máximo ante tres de los mejores clubes de Europa y del mundo. En la capital ya están con la mosca detrás de la oreja porque, según trasladan, los de Xabi Alonso dispondrán de menos de 72 horas entre los choques del Girona y el Athletic.

Problema de las horas del Madrid y sanción a Lekue

Los blancos visitarán Montilivi el 30 de noviembre (21 horas) y luego se desplazarán a Bilbao para medirse el 3 de diciembre al Athletic, es decir, 70 horas después del compromiso en Girona. Conviene recordar que el club presidido por Florentino Pérez advirtió en marzo del año pasado que el Real Madrid «no volverá a jugar nunca sin trener los tres días de descanso» reglamentarios, y amenazó además con acudir a la FIFA y pedir su amparo si no cuenta con este colchón. Habrá que ver lo que ocurre porque eventuales movmientos futuros en el calendario podrían afectar a los hombres de Ernesto Valverde.

De momento, el escenario es el que es y el Athletic tiene que trabajar con las fechas asignadas. Entre el 22 de noviembre y el 14 de diciembre, en apenas tres semanas, los leones jugarán contra el Barcelona, Levante, Real Madrid, Atlético y Celta en la Liga, y frente al Slavia Praga y PSG en la Champions. Esto es, siete partidos en 22 días que exigirán una gestión de esfuerzo y de fatiga adecuada para minimizar el riesgo de lesiones y garantizar las prestaciones óptimas de la plantilla. Una plantilla que en estos momentos cuenta con seis bajas por lesión -Laporte, Lekue, Egiluz, Prados e Iñaki Williams- y una por sanción, la de Yeray, suspendido por dopaje. Por cierto, este miércoles se ha sabido también que Iñigo Lekue ha sido castigado con dos partidos por la roja que vio ante el Getafe.