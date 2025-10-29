El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El partido contra el Madrid se ha movido de enero a diciembre por la disputa de la Supercopa en Arabia. Jordi Alemany

Una semana de diciembre para echarse a temblar en el Athletic

Los rojiblancos jugarán a comienzos de diciembre y en apenas siete días contra Real Madrid, Atlético y PSG, eso sí, en San Mamés

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:51

Comenta

El Athletic abrirá el mes de diciembre con tres compromisos de alto voltaje, de una complejidad extrema que exigirá la mejor versión colectiva e individual ... de la plantilla con el objetivo de plantar cara a un trío de transatlánticos que los hombres de Ernesto Valverde intentarán hundir en San Mamés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

