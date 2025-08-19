Athletic y Osasuna jugarán la Euskal Herria Txapela en Barakaldo el 4 de septiembre

La Euskal Herria Txapela ya tiene fecha y escenario. Se jugará el jueves 4 de septiembre en el estadio de Lasesarre de Barakaldo (20.30 ... horas, ETB-1), en un duelo donde el Athletic se medirá a Osasuna.

Esta competición mide a los dos equipos que más puntos han sumado en los enfrentamientos ligueros entre vascos y navarros de la pasada temporada. Y, al igual que el año anterior, Athletic y Osasuna repetirán la final. El pasado verano, los rojiblancos ganaron por 2-1 en Barakaldo.

El Athletic encabeza el palmarés con tres títulos por los dos de Osasuna. Real Sociedad y Eibar les siguen con un campeonato cada uno. Como curiosidad, en la primera edición el título quedó vacante porque la final, entre el Athletic y el Alavés, se suspendió con empate a dos en el marcador por un amago de tangana después de la expulsión de Romero por una dura entrada a Saborit.

La novedad este año es que el duelo se disputará con la temporada ya comenzada, en el primer parón de selecciones de septiembre, como ya adelantó EL CORREO. Habitualmente, el duelo se juega en pretemporada, pero la organización de la novena edición de la Euskal Herriko Txapela ha tenido un serio problema de calendario; no se ha encontrado una fecha en la apretada agenda de ambos equipos.