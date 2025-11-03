El Athletic necesita que vuelva el mejor Sancet ya

Uno de los motivos por los que el Athletic no termina de carburar en este inicio de temporada es el bajo estado de forma de ... sus figuras principales, gente llamada a marcar diferencias y sostener el peso del equipo en los buenos y los malos momentos. Uno de ellos es Oihan Sancet, un futbolista clave en el desarrollo y la ejecución de la propuesta ofensiva de los rojiblancos, huérfanos ahora mismo de la luz que debería arrojar uno de sus faros. Porque el navarro está alejado de su mejor versión, impreciso con el balón en los pies, sin gol y hasta poco eficiente con ese giro de espaldas que suele romper líneas enemigas y generar superioridad en ataque. El equipo necesita que recupere ya su esplendor y lo ponga al servicio del colectivo porque así la vida en el campo sería mucho más fácil.

No hay que soslayar el impacto de las lesiones en el rendimiento de Sancet, quien no termina de abrazar la tan necesaria regularidad debido a sus frecuentes problemas físicos. A comienzos de agosto se hizo daño en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y en octubre sufrió un percance muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Nada grave, pero suficiente como para frenar su puesta a punto e impedir que coja el ritmo competitivo. Ahora bien, y más allá de estos contratiempos, lo cierto es que el navarro tampoco rinde a su nivel cuando está bien y casi siempre acaba sustituido.

Tanto es así que solo ha completado uno de los 11 partidos en los que ha participado hasta la fecha. Fue contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, ante el Villarreal, donde Valverde le dio los 90 minutos. En todos los demás terminó en el banquillo antes del tiempo. Pasó también el sábado en Anoeta, donde Txingurri le retiró nada más arrancar la segunda parte (m.53). En el choque anterior frente al Getafe, con el 0-1 en el marcador, su técnico no confió en él para intentar la remontada. Le quitó a falta de un cuarto de hora para el final y en su lugar puso a Izeta. Tampoco sirvió de nada porque los azulones se llevaron los tres puntos con justicia.

Solo un gol

Hay más indicadores que confirman que Sancet no está bien, alejado de su versión óptima que enriquece el fútbol del Athletic. El mediapunta solo lleva un gol en lo que va de temporada. Lo hizo de penalti contra el Rayo Vallecano, canjeado por una victoria por la mínima (1-0). A modo de comparación conviene señalar que a estas alturas de la campaña pasada totalizaba cinco tantos, cuatro en la Liga y uno en la Europa League. Otro dato: no ha dado ni una asistencia en los 11 encuentros disputados pese al 84% del acierto en el pase. Demasiado poco para un jugador con mucha clase y más talento del que se espera que marque diferencias en el campo.

Si se repasa el resto de las cifras de Sancet, en Liga y Champions, la hoja de servicios dice que ha rematado cinco veces a puerta, que ha cobrado ocho faltas, que ha recuperado 25 balones y perdido 100 y que de los 81 duelos ha ganado 29 (35,8%). El hombre que renovó hasta 2032 micrófono en mano en San Mamés tiene que recuperar el brillo perdido y hacerlo ya porque el Athletic le necesita.