Sancet vio una amarilla al término del derbi en San Sebastián por discutir con un jugador realista. Ignacio Pérez

El Athletic necesita que vuelva el mejor Sancet ya

El navarro no termina de ofrecer su nivel, apenas influye en el juego del equipo y solo ha completado un partido de los once disputados

Robert Basic

Robert Basic

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Uno de los motivos por los que el Athletic no termina de carburar en este inicio de temporada es el bajo estado de forma de ... sus figuras principales, gente llamada a marcar diferencias y sostener el peso del equipo en los buenos y los malos momentos. Uno de ellos es Oihan Sancet, un futbolista clave en el desarrollo y la ejecución de la propuesta ofensiva de los rojiblancos, huérfanos ahora mismo de la luz que debería arrojar uno de sus faros. Porque el navarro está alejado de su mejor versión, impreciso con el balón en los pies, sin gol y hasta poco eficiente con ese giro de espaldas que suele romper líneas enemigas y generar superioridad en ataque. El equipo necesita que recupere ya su esplendor y lo ponga al servicio del colectivo porque así la vida en el campo sería mucho más fácil.

