El Athletic se medirá al Arsenal en Londres en su último test de pretemporada

🚨 ¡El último amistoso de pretemporada lo jugaremos en el Emirates Stadium!



Semifinalista de la @ChampionsLeague y subcampeón de la @premierleague



🆚 @Arsenal

🗓 Sábado, 9 de agosto

⏰ 17:00 (hora local)



👋 See you soon, Gunners!#ArsenalAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/UEN5hiNHVl