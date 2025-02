Un Athletic con margen de mejora

Quedan poco más de tres meses de temporada y, como ocurre siempre que se acerca el momento crítico del desenlace, la olla empieza a hervir ... con cálculos, análisis, vaticinios y deseos expresados en voz alta. En este punto, la situación del Athletic es envidiable. El equipo está muy bien colocado en la carrera por los dos grandes objetivos que le quedan tras caer eliminado de la Copa. Tan bien colocado, de hecho, que el objetivo genérico de entrar en Europa se ha elevado un peldaño hasta quedar fijado en la Champions mientras que en la Europa League se ha evitado una engorrosa eliminatoria de dieciseisavos de final. Si hablamos de resultados y de rendimiento, en fin, hay razones para ilusionarse con este Athletic. Y si hablamos de sensaciones, también.

Lo decimos porque hay algo que no estamos valorando quizá con la importancia que tiene: el margen de mejora del equipo. Y es que resulta evidente que, más allá de su acreditada fortaleza como colectivo, en este Athletic hay varios jugadores importantes que, por diferentes circunstancias, no están rindiendo a su mejor nivel. De manera que, si estos futbolistas vuelven por sus mejores fueros -y nada nos indica que no vayan a hacerlo-, la lógica nos obliga a pensar que el grupo se beneficiará de ello. De hecho, tres de estos futbolistas de quienes se espera bastante más fueron claves en los éxitos de la pasada temporada: Iñigo Ruiz de Galarreta, Nico Williams y Gorka Guruzeta; es decir, el gran organizador, el máximo asistente y el máximo goleador.

El eibarrés, cuya renovación está cercana, no ha estado prácticamente en ningún momento al nivel del curso anterior. Se perdió los cuatro primeros partidos por lesión y su regreso coincidió con tres victorias consecutivas. Vamos, que el Athletic notó su presencia. Sin embargo, 'Galaxy' no ha podido tener desde entonces la continuidad que hubiera deseado. Ha sufrido otras dos lesiones más y, a día de hoy, es el tercer mediocentro en minutos por detrás de Mikel Jauregizar, el gran descubrimiento de la temporada, y de Beñat Prados. Ahora que está de vuelta es inevitable imaginar lo positivo que sería para el equipo que este futbolista se ponga de nuevo al timón.

Respecto a Nico Williams hay que confiar en que lo mejor esté por llegar. Lo contrario sería una notable decepción. La afición rojiblanca confiaba en que esta temporada fuera la de su despegue total. Muchos se hicieron a la idea de que su juego iba a ser tan espectacular que su marcha el próximo verano sería inevitable, poco menos que una consecuencia más de la ley de la gravedad. Pues bien, las cosas están muy lejos de ser así. Aparte de no haber sido titular en 10 de los 34 partidos que ha disputado el equipo, sus prestaciones han estado lejos de las expectativas. Vigilado ya como una estrella, sufriendo el torniquete del lateral y el central que va a la ayuda como si fuera a apagar un incendio, ha sufrido más de la cuenta. Por sus condiciones, siempre tiene mucho impacto en el juego, pero su nivel de eficacia ha sido tan pobre que, por citar un dato llamativo, sólo ha marcado un gol en la Liga.

La realidad es que su hermano Iñaki está siendo no sólo mucho más regular -esto lo ha sido siempre-, sino mucho más efectivo tanto en goles -le dobla el número- como en asistencias. El caso es que teniendo en cuenta el sobresaliente rendimiento de Berenguer, en este momento Nico Williams no tendría asegurada ni la titularidad salvo que Valverde le hiciera hueco colocando a Iñaki de delantero centro dado el bajo nivel del tercer jugador del que hablamos líneas arriba: Gorka Guruzeta. El donostiarra ya empezó mal en agosto y sólo marcó un gol en las 12 primeras jornadas de Liga. Ahora lleva casi dos meses sin ver puerta. Lo peor, sin embargo, no es tanto su desacierto como su pobre impacto en muchos partidos. Y hasta su mala suerte.

Llegada de Maroan

Puede que se trate sólo de una mala racha. Sería fantástico para el Athletic que así fuera y 'Guru' sumara al menos media docena de tantos más, por decir algo. Hasta completar la docena, vaya. Ahora bien, por si esto no llega a suceder, el club ha activado rápido un plan B, que no es otro que el fichaje relámpago de Maroan Sannadi. Ambas cosas están relacionadas. Porque las cosas, como son: si Guruzeta estuviera rindiendo como la pasada temporada y Álvaro Djaló hubiera dado pie con bola es más que probable que la operación del delantero del Barakaldo se hubiera retrasado hasta junio.

Djaló, por cierto, es otro de los futbolistas de los que se espera más. Mucho más. Lo cierto es que todavía no ha aportado nada, exceptuando un gol al Celta. En su caso no es que tenga margen de mejora; es que lo tiene todo por demostrar. Su problema es que, lesionado hasta marzo, cuando vuelva a entrenar se encontrará con el equipo metido en plena faena y tendrá realmente complicado hacerse con un hueco.

Y queda por hablar de otro grupo de jugadores a quienes la mejoría se les supone por la progresión natural que deben tener. Gorosabel es un lateral experimentado y lo lógico es que crezca conociendo cada vez más a sus compañeros y adaptándose mejor al estilo del equipo. Beñat Prados no ha llegado todavía al perfil espléndido que mostró hace justo un año, pero poco a poco empieza a volver por sus fueros. A Adama Boiro se le nota cada vez más a gusto. Su evolución salta a la vista y su condición física debe ser un gran apoyo en el tramo final de la temporada. Algo, esto último, que debería ayudar también a otro joven como Unai Gómez, un futbolista que no ha respondido a las expectativas que generó la campaña anterior. Puede que lo consiga cuando Txingurri encuentre para él la posición adecuada en el campo. Y dejémoslo aquí. Sin olvidar, por supuesto, que ahí están Maroan, Canales, Olabarrieta y Buján con ganas de comerse el mundo.