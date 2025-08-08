El Athletic lanza un abono para el equipo femenino: precio, cómo solicitarlo... Cuesta 45 euros y permitirá ver los 15 encuentros de Liga, dos de ellos, frente al Barcelona y Real Madrid, en San Mamés

El Athletic lanza esta temporada el 'Abono Athletic Club Femenino' para poder disfrutar de todos los encuentros de la Liga F que el equipo rojiblanco ... dispute como local durante la temporada 2025/26. El abono, que cuesta 45 euros, incluye el acceso a todos los partidos de la Liga que el equipo juegue tanto en Lezama como en San Mamés. De hecho, ya están confirmado que se jugarán en La Catedral los partidos contra el Barcelona (jornada 2) y Real Madrid (jornada 7).

Todas aquellas personas interesadas en adquirir el abono lo podrán hacer a través de la página web del Athletic, donde se dan las principales claves para utilizar el mismo. Por ejemplo, desde el club se explica que «con tus credenciales de abonado/a, dispondrás de un canal exclusivo para, antes de cada partido, poder elegir con preferencia la mejor localidad disponible y obtener tu entrada (a coste 0€) con código QR fácilmente». Asimismo, se da a conocer que «la relación con los abonados será completamente digital, sin carnet físico» y que las entradas «que la persona abonada obtenga para cada partido sí son transferibles y podrán entrar al campo terceras personas con ellas, pero el Abono Femenino como tal es personal e intransferible».

