Las jugadoras del Athletic celebran un gol en San Mamés. Jordi Alemany

El Athletic lanza un abono para el equipo femenino: precio, cómo solicitarlo...

Cuesta 45 euros y permitirá ver los 15 encuentros de Liga, dos de ellos, frente al Barcelona y Real Madrid, en San Mamés

Igor Barcia

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:52

El Athletic lanza esta temporada el 'Abono Athletic Club Femenino' para poder disfrutar de todos los encuentros de la Liga F que el equipo rojiblanco ... dispute como local durante la temporada 2025/26. El abono, que cuesta 45 euros, incluye el acceso a todos los partidos de la Liga que el equipo juegue tanto en Lezama como en San Mamés. De hecho, ya están confirmado que se jugarán en La Catedral los partidos contra el Barcelona (jornada 2) y Real Madrid (jornada 7).

