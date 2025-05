El Athletic lamenta las expulsiones de aficionados de Old Trafford, que el United justifica

El partido de vuelta de semifinales de la Europa League entre el United y el Athletic fue un calvario para muchos aficionados rojiblancos, que o ... bien no pudieron acceder a Old Trafford, o fueron expulsados del 'teatro de los sueños' por hablar castellano o euskera y celebrar la diana de Mikel Jaureguizar. Muchos hinchas denunciaron esta situación e incluso crearon un grupo de Whatsapp, 'Afectados de Manchester', para dar a conocer lo sucedido e intentar que el club de Ibaigane, con su presidente Jon Uriarte a la cabeza, intercediera por ellos.

Pues bien, unos días después, el Athletic ha publicado un comunicado en su página en el que narra los pasos dados para defender a sus aficionados y también expone las razones aportadas por el United para justificar la expulsión de esas personas de su estadio. Ibaigane, por supuesto, lamenta la ocurrido, mientras que la entidad inglesa considera que su actuación estaba amparada en su reglamento para acceder al estadio.

Según explica, el Athletic comenzó a trabajar en varios frentes en cuanto tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo a las puertas de Old Trafford. «Desde el primer momento, el club ha actuado con la máxima diligencia y compromiso para esclarecer lo sucedido y defender los derechos de sus aficionados/as». Subraya, eso sí, que «la responsabilidad de permitir el acceso, conforme a las normas de acceso y permanencia del Manchester United, corresponde al jefe de seguridad del Manchester United, sin que puedan revocar sus decisiones ni el Athletic, ni el responsable de seguridad de UEFA, ni los efectivos de la Ertzaintza desplazados».

¿Qué hizo el Athletic?

A continuación, el Athletic narra con detalle los pasos que se han dado desde que comenzaron los problemas el 8 de mayo en Manchester. Primero, se actuó sobre el terreno. «En el momento que se tuvo noticia de los primeros incidentes, personal del club se dirigió a diferentes zonas del estadio para conocer de primera mano qué estaba ocurriendo e intentó interceder, sin éxito, con los responsables de seguridad del Manchester United para que permitieran el acceso o no expulsaran a las personas afectadas. Igualmente, todas las actuaciones de las que el club tuvo constancia en relación con sus aficionados/as se pusieron inmediatamente en conocimiento al delegado de seguridad de la UEFA». En este sentido, se recogieron testimonios por parte de los afectados.

Además, el pasado martes, señala Ibaigane, «remitió una primera comunicación al club inglés, solicitando aclaraciones sobre cada una de las incidencias reportadas, y que se agrupan principalmente en las siguientes casuísticas: Aficionados/as del Athletic Club que tenían entradas válidas para zonas del estadio fuera del sector visitante y no se les permitió acceder al estadio; aficionados/as del Athletic Club que tenían entradas válidas para la zona VIP, y no se les permitió acceder al estadio; aficionados/as del Athletic Club que tenían entradas válidas para la zona VIP, y fueron expulsados del estadio sin otra razón que hablar en euskera o en español, o celebrar respetuosamente un gol; aficionados/as del Athletic Club que, habiendo accedido al estadio, fueron expulsados por hablar en euskera o en español; Aficionados/as del Athletic Club que, habiendo accedido al estadio, fueron expulsados por celebrar un gol del Athletic Club».

Según explica en su comunicado, la entidad rojiblanca «ha atendido de forma individualizada a todas aquellas personas que se han puesto en contacto y les ha informado de los pasos dados hasta ese momento».

La respuesta del United

No obstante, el United ha señalado que se ha actuado conforme a su propio reglamento de acceso al campo para hinchas visitantes. Lo detalla el Athletic: «El Manchester United afirma que tanto ellos como la UEFA exigen una separación total entre aficionados locales y visitantes, con excepción solo para entradas de Categoría 1, usuarios en silla de ruedas y asignaciones VIP previamente acordadas entre los clubes. No existen zonas neutrales en el estadio».

Asimismo, el club de Old Trafford «señala que las condiciones de compra de entradas de aforo general, disponibles en su web, dejan claro que sólo los aficionados del Manchester United pueden comprar entradas para zonas locales, advirtiendo expresamente de no comprar entradas fuera de los canales oficiales del club. En concreto: 'Las entradas son exclusivas para los aficionados del club. Al comprar o usar una entrada, el titular declara ser aficionado del club'». Por último, subraya que «sobre las entradas en otras zonas que no son de aforo general, defiende que sus condiciones de compra permiten adoptar la decisión de impedir o expulsar a los aficionados que animan al equipo contrario o en caso de riesgo de incidentes: las instalaciones se encuentran en la zona de 'local' del dstadio. Para garantizar la seguridad y el disfrute de los visitantes del Estadio en un día de partido, el club podrá denegar la entrada o expulsar del mismo a cualquier persona que apoye visiblemente al equipo contrario o cuyo comportamiento pueda generar o incrementar posibles desórdenes en el público o provocar la reacción de otros titulares de entradas».

De esta manera, el United «justifica las medidas tomadas en el estadio como parte de un esfuerzo por evitar posibles conflictos entre aficiones y proteger tanto a los seguidores visitantes como a los locales, así como al propio personal del club.

Sin embargo, a pesar de todas las explicaciones, Ibaigane «considera que se ha podido realizar un uso inadecuado de esa facultad, por lo que, sin perjuicio de que los aficionados/as afectados/as puedan iniciar sus reclamaciones correspondientes como compradores de entradas, el Athletic ha puesto en conocimiento de esta situación a la UEFA, en las personas de su delegado y el jefe de seguridad designados para dicho partido». Además, la entidad presidida por Jon Uriarte «lamenta que aficionados que viajaron con ilusión, respeto y pasión, fueran tratados de forma injusta y, en algunos casos, vejatoria. Lamenta que se impidiera vivir una experiencia futbolística a personas que, simplemente, animaron con el corazón. El Athletic seguirá trabajando para que se reconozca lo sucedido, se repare en la medida de lo posible el daño causado y, sobre todo, para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse».