Iñigo Vicente celebra un gol del Racing. Efe

El ex del Athletic Iñigo Vicente es el máximo asistente de Europa

El jugador del Racing y Otero, del Sporting, encabezan la clasificación de Transfermark en los cinco países con Ligas más poderosas

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:41

Iñigo Vicente (Derio, 27 años) ofrece un rendimiento espectacular en el Racing y parece ir cada vez a más. El exjugador del Athletic se ha ... consolidado como uno de los grandes protagonistas de este arranque de temporada en Segunda.

