El ex del Athletic Iñigo Vicente es el máximo asistente de Europa

Iñigo Vicente (Derio, 27 años) ofrece un rendimiento espectacular en el Racing y parece ir cada vez a más. El exjugador del Athletic se ha ... consolidado como uno de los grandes protagonistas de este arranque de temporada en Segunda.

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, cita de forma explícita a Transfermarkt como fuente de referencia durante sus comparecencias públicas cuando analiza la política deportiva de su club. Esta web ha publicado una noticia que titula «Dos futbolistas de Segunda lideran el ranking de los máximos asistentes de Europa».

Toma como referencia a las cinco grandes Ligas (España, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia), incluyendo sus tres primeras categorías. Hace una clasificación y coloca a Iñigo Vicente y Juan Otero (Sporting) en cabeza de ella con siete asistencias cada uno de ellos.

Es evidente que Vicente es un jugador que obliga a las defensas a estas atentas. Su última aparición destacada llegó en la victoria del Racing 1-3 al Mirandés, en el que dio sus séptima asistencia de la campaña.

Formado en la cantera del Athletic, era considerado uno de los atacantes más creativos de Lezama, pero acabó por irse en 2021 ante la falta de oportunidades. Su balance en el club rojiblanco se limita a 3 partidos y 47 minutos.

En el Racing se ha alcanzado un gran nivel. Lleva cuatro temporadas en el club y seis en Segunda con sus dos años cedido en el Mirandés. Su balance en la categoría es de 24 dianas y 48 pases de gol en 199 partidos. Es decir, participa en una jugada que acaba en la red cada dos partidos y medio. Este curso lleva dos goles y siete asistencias.

Aunque su paso por el Athletic fue breve, muchos aficionados rojiblancos siguen de cerca su evolución. Es un jugador de gran clase, toque, pausa y visión extraordinaria.