Urgente Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
La plantilla del Athletic durante un entrenamiento en Lezama EFE

El Athletic incluye a otro central del filial en una lista de la Champions sin Izeta

Ander Izagirre entra en la convocatoria europea tras el fichaje frustrado de Laporte, mientras el delantero del filial se queda fuera de la Lista A

Aitor Echevarría

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:32

El Athletic ha hecho pública la Lista A enviada a la UEFA para disputar la fase de grupos de la Champions League tras conocerse que la FIFA rechazaba la inscripción de Laporte al haber enviado Al-Nassr la documentación después del cierre de mercado. En ella figuran 25 futbolistas, con la novedad de la inclusión del central Ander Izagirre, jugador del filial, que ocupará una de las plazas disponibles tras la baja del francés y el desenlace de su frustrado regreso a Bilbao.

La ausencia más llamativa ha sido la de Izeta, que finalmente no ha sido inscrito en esta primera relación. El club rojiblanco aún podrá presentar la Lista B, reservada para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2004, lo que abre la puerta a posibles incorporaciones de canteranos en la competición, y en la que se espera al delantero guipuzcoano.

En total, Ernesto Valverde contará con 25 jugadores en la primera fase del torneo continental, entre ellos figuras clave como Unai Simón, Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet, Mikel Jaureguizar. La nómina se completa con jóvenes como Unai Gómez, Robert Navarro, Jon De Luis, el propio Izaguirre y Alejandro Rego.

