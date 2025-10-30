El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Athletic inaugura una peña en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa, ver a tantos athleticzales es un honor como jugadores»

Al acto acudieron los futbolistas rojiblancos Urko Izeta y Álex Padilla

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:15

Comenta

El Athletic tienen una nueva peña en Gipuzkoa. Se trata de la Oiartzungo Athletic Lagunarteade, que se convierte en la 18ª agrupación en la provincia. Al acto, al que acudieron decenas de personas, se celebró bajo unos pórticos debido a la lluvia. Entre los invitados especiales estuvieron los jugadores del Athletic Urko Izeta y Álex Padilla. «Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí», ha manifestado el delantero.

Por su parte, el portero también ha afirmado que están «orgullosos» de la afición que tiene el equipo. «Estando en Gipuzkoa, ver a tantos athleticzales es un honor como jugadores», ha dicho el guardameta mexicano, quien ha remarcado que «esto es lo que nos hace especiales» a pesar pesar de estar en la provinica vecina, donde la gran mayoría son de la Real Sociedad.

El Athletic ha publicado un vídeo del evento, donde el club hizo entrega de una placa conmemorativa como peña oficial del club. «Eskerrik asko por lucir con orgullo el sentimiento athleticzale por todo Oarsoaldea», ha escrito en redes.

El equipo rojiblanco tiene un total de 457 peñas oficiales, 124 en Bizkaia y 62 en el resto de Euskal Herria. Además, hay 264 agrupaciones en toda España y 17 en el resto del mundo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic inaugura una peña en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa, ver a tantos athleticzales es un honor como jugadores»

El Athletic inaugura una peña en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa, ver a tantos athleticzales es un honor como jugadores»