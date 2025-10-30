El Athletic inaugura una peña en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa, ver a tantos athleticzales es un honor como jugadores» Al acto acudieron los futbolistas rojiblancos Urko Izeta y Álex Padilla

Bruno Vergara Jueves, 30 de octubre 2025, 15:15 Comenta Compartir

El Athletic tienen una nueva peña en Gipuzkoa. Se trata de la Oiartzungo Athletic Lagunarteade, que se convierte en la 18ª agrupación en la provincia. Al acto, al que acudieron decenas de personas, se celebró bajo unos pórticos debido a la lluvia. Entre los invitados especiales estuvieron los jugadores del Athletic Urko Izeta y Álex Padilla. «Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí», ha manifestado el delantero.

Por su parte, el portero también ha afirmado que están «orgullosos» de la afición que tiene el equipo. «Estando en Gipuzkoa, ver a tantos athleticzales es un honor como jugadores», ha dicho el guardameta mexicano, quien ha remarcado que «esto es lo que nos hace especiales» a pesar pesar de estar en la provinica vecina, donde la gran mayoría son de la Real Sociedad.

❤️ Hoy hemos asistido a la inauguración oficial de la Peña Oiartzungo Athletic Lagunartea, nuestra 18ª cuadrilla en Gipuzkoa.



Eskerrik asko por lucir con orgullo el sentimiento athleticzale por todo Oarsoaldea.



👏 Ongi etorri, lagunak‼️



#MadeInEuskalHerria 🦁 pic.twitter.com/W6DztaAscX — Athletic Club (@AthleticClub) October 29, 2025

El Athletic ha publicado un vídeo del evento, donde el club hizo entrega de una placa conmemorativa como peña oficial del club. «Eskerrik asko por lucir con orgullo el sentimiento athleticzale por todo Oarsoaldea», ha escrito en redes.

El equipo rojiblanco tiene un total de 457 peñas oficiales, 124 en Bizkaia y 62 en el resto de Euskal Herria. Además, hay 264 agrupaciones en toda España y 17 en el resto del mundo.