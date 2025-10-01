El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic ya tiene horario para el derbi vasco ante la Real Sociedad

Los rojiblancos visitan Anoeta en la undécima jornada de Liga

G. Cuesta

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:21

El Athletic ya tiene fecha y hora para el derbi vasco ante la Real Sociedad. Los rojiblancos visitarán Anoeta el sábado 1 de noviembre a las 18.30 horas por la undécima jornada de Liga.

Se trata del penúltimo compromiso liguero antes del próximo parón por selecciones con motivo de la fase clasificatoria para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El último será en el que recibirá al Real Oviedo en San Mamés el fin de semana del 9 de noviembre, en horario aún por definir.

Antes del derbi vasco, los rojiblancos recibirán al Mallorca (este sábado a las 18.30 horas), viajarán a Elche (domingo 19, a las 14.00 horas) y jugarán en Getafe (sábado 25 de octubre, a las 18.30 horas). A esos compromisos ligueros se suma el encuentro de Champions ante el Qarabag en San Mamés, que será el miércoles 22 de octubre a las 18.45 horas.

