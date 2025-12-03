El Athletic, a por una gran victoria para despegar

El Athletic y el Real Madrid llegan cargados de obligaciones a este clásico que llevan disputando en San Mamés desde 1920. Cada uno, por supuesto, ... tiene las suyas. Los rojiblancos necesitan puntuar para asentarse en la clasificación y no perder comba respecto a los puestos europeos. Llevan más de tres meses sin ganar dos partidos seguidos y lograrlo ante el equipo de Xabi Alonso, que debuta como técnico en la Catedral, sería todo un refuerzo en su estado de ánimo. Los merengues, por su parte, llegan con la exigencia por las nubes después de tres empates seguidos en Liga (Rayo, Elche y Girona) que le han costado el liderato, le han hecho perder el crédito que se ganaron con su victoria contra el Barcelona y han puesto en la diana al técnico de Tolosa.

Cada uno a su manera, tanto el Athletic como el Real Madrid son una incógnita. Nadie sabe la versión que ofrecerán esta tarde los rojiblancos, si su defensa mostrará la solidez necesaria, ésa que se le ha extraviado, si el centro del campo dará fluidez o si el frente de ataque hará daño en la portería de Courtois. Lo que es seguro en el Athletic es justo lo que es más dudoso en el Madrid. Hablamos, por supuesto, de la actitud. Los de Valverde pueden jugar de maravilla, bien, regular, mal o requetemal, pero su esfuerzo siempre es sobresaliente. Que hoy van a salir con las revoluciones muy altas, al estilo de lo que lo hicieron contra el Arsenal, por citar otro rival del máximo calibre, hay que darlo por descontado.

De los pupilos de Xabi Alonso, sin embargo, no puede decirse lo mismo. Su actitud es fluctuante y un buen ejemplo de ello es una estadística muy reveladora que ofrecieron el lunes algunos medios madrileños. Tras ganar en el clásico y golear después al Valencia, es decir, en su mejor de esta temporada, el Madrid promediaba 75,6 recuperaciones por partido. Si se comparaba con la media del curso anterior –69,3–, la mejoría era clara en un concepto del juego que retrata mejor que ningún otro la actitud de un equipo cuando no tiene el balón. Pues bien, a partir de la visita a Anfield y hasta el 1-1 del domingo en Montilivi, ese promedio de recuperaciones se ha desplomado hasta 61. Y, por supuesto, no es fácil de encontrar una razón que lo explique.

Dudas en los onces

Será muy interesante observar como se abre el melón del partido en los primeros minutos. La apertura del año pasado fue la ideal para el Athletic, de ahí que ganara al Madrid después de diez años sin hacerlo. Los leones, que estaban entonces en una racha dulce de juego y resultados, se lanzaron al abordaje desde el pitido inicial y los merengues, lejos de igualarles en intensidad, se dedicaron a mantener el orden y aguantar el chaparrón tirando de oficio; una propuesta que les abocó finalmente a la derrota y que Xabi Alonso no contempla que su equipo repita. Sería un golpe durísimo para él después de tres días alertando a sus pupilos sobre la necesidad imperiosa de sostenerle el pulso al Athletic.

Si incluso cuando era líder el ambiente alrededor del equipo blanco y de su nuevo técnico era un poco sombrío y lleno de suspicacias, si encadena tres empates y una derrota en la Liga podría arder Troya. El Athletic, en este sentido, no está tan ferozmente exigido. Ni mucho menos. En realidad, los rojiblancos pueden enfocar el choque como una gran oportunidad. ¿Cuál? La que llevan buscando sin suerte desde que, a mediados de septiembre, se cayeron de repente de la cornisa a la que habían ascendido con tres victorias en las tres primeras jornadas: la oportunidad de despegar, de volver a reencontrarse con el equipo que fueron las dos últimas temporadas, ése que la afición no deja de añorar.

Respecto a las alineaciones, está claro que Valverde no va a guardarse nada. Ni hoy ni seguramente el sábado que viene ante el Atlético. La defensa y el centro del campo están claros con la única duda, ya habitual, en el lateral derecho, que se están sorteando entre Areso, Gorosabel y Lekue. El problema del técnico rojiblanco reside en el frente de ataque, ya que se ha quedado con lo justo por las ausencias de Iñaki Williams, que se perderá su octavo partido consecutivo por su lesión muscular ante el Qarabag, Oihan Sancet, sancionado, y Robert Navarro, baja por su esquince en el Ciutat de Valencia.

Estas pérdidas le obligarán a decidir dónde pone a Berenguer, si en la banda derecha o en la media punta. Teniendo en cuenta lo poco que disfruta el navarro por el carril diestro la segunda opción se antoja más probable. En ese caso, sería Nico Serrano el que tendría la oportunidad de ser titular por tercera vez en lo que va de temporada tras haberlo sido ante el Girona y el Mallorca. En caso contrario, es decir, de situar a Berenguer por la derecha, le tocaría el turno a Selton. Xabi Alonso, por su parte, tampoco parece que vaya a devanarse mucho los sesos. Militao y Rudiger serán los centrales –Huijsen no se ha recuperado–, y Carreras volverá al lateral izquierdo tras descansar en Montilivi. Todo indica que el tolosarra se decantará por Valverde para el lateral derecho, consciente del peligro de Nico Williams, y que esa posición del uruguayo le servirá para meter a Camavinga en el centro del campo.