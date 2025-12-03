El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los rojiblancos se ejercitan en Lezama antes de la visita del Real Madrid. Athletic Club

El Athletic, a por una gran victoria para despegar

Afronta el clásico contra el Real Madrid en San Mamés con la ilusión de lograr un triunfo de prestigio que le sirva de impulso

Jon Agiriano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:51

El Athletic y el Real Madrid llegan cargados de obligaciones a este clásico que llevan disputando en San Mamés desde 1920. Cada uno, por supuesto, ... tiene las suyas. Los rojiblancos necesitan puntuar para asentarse en la clasificación y no perder comba respecto a los puestos europeos. Llevan más de tres meses sin ganar dos partidos seguidos y lograrlo ante el equipo de Xabi Alonso, que debuta como técnico en la Catedral, sería todo un refuerzo en su estado de ánimo. Los merengues, por su parte, llegan con la exigencia por las nubes después de tres empates seguidos en Liga (Rayo, Elche y Girona) que le han costado el liderato, le han hecho perder el crédito que se ganaron con su victoria contra el Barcelona y han puesto en la diana al técnico de Tolosa.

