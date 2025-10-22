El Athletic golea en la Youth League

Tres de tres para el Athletic en la UEFA Youth League. El conjunto rojiblanco ha dado buena cuenta del Qarabag en Lezama, donde ha vuelto ... a golear para consolidarse en lo más alto de la clasificación. Un partido de claro dominio de los de Bittor Llopis, que mandaron de inicio a fin. Un control absoluto ante un rival que vino con un planteamiento defensivo. Un ejercicio de resistencia que Peio Huestamendia hizo saltar por los aires con un tempranero gol. Costó, sin embargo, que el Athletic ampliara su renta. Hubo que esperar hasta mediado el segundo periodo para que Manex Lozano sumase su cuarta diana en esta competición. Y ya en los compases finales, Imga redondeó otra gran actuación de los jóvenes cachorros.

Athletic Pagazaurtundua; Unamuno, Zarandona (Liceaga, 74'), Carril, Ilyas; Oyharçabal (Imga, 74'), Ezpeleta, Goyogana (Urzaiz, 62'); Huestamendia (Encinas, 90'), Quintero (Torres, 62'), Lozano 3 - 0 Qarabag Hasanov; Maikov,Alishanli, Alishov, Teymurov, Rzayev (Valiyev, 73'); Rzazada (Aliyev, 85'), Jabrayilzade, Gazibayov (Jabbarli, 85'); Abiodun (Ibrahim, 85'), Olude (Gulenc, 63'). Goles: 1-0, min. 4: Huestamendia; 2-0, min, 69: Manex Lozano; 3-0, min, 89: Imga.

Árbitro: Gai Levi (ISR). Amonestó a Ilyas, Ezpeleta por el Athletic; y a Gazibayov por el Qarabag.

El Athletic afrontó este duelo ante el conjunto azarí con un equipo bastante renovado respecto a citas anteriores y ausencias notables. Selton fue baja por problemas físicos, mientras que otros como Oyono o Gift se quedaron fuera de la lista de Llopis para darles descanso. La superioridad en el verde de los de Lezama fue muy notable desde el arranque del duelo. El Qarabag plantó un bloque muy bajo con líneas muy cerradas y la pelota fue para los cachorros, que rápidamente buscaron la portería rival.

No tardó en llegar el primer tanto del partido. Peio Huestamendia, de disparo ajustado al palo, abrió la lata a los cuatro minutos en lo que parecía iba a ser un partido cómodo para el Athletic. Pero nada más lejos de la realidad. El dominio sí que fue suyo por completo, pero les costó encontrar espacios por los que hacer daño.

✅ 𝟯/𝟯. Pleno de triunfos en la @UEFAMensYouth



📽️ Disfruta de las mejores jugadas que ha dejado el encuentro de hoy.#AthleticQarabag #AthleticLezama 🦁 pic.twitter.com/MaE5XprdBh — Athletic Club (@AthleticClub) October 22, 2025

Ylias El Arbaoui sí que tuvo en sus botas el segundo tras una acción personal de Huestamendia en el lateral del área, pero mandó el balón por encima del larguero cuando lo más fácil parecía embocar. Sin capacidad para moverse por dentro, el Athletic lo intentó con disparos desde media distancia. En el ecuador del primer acto, Unamuno enganchó una volea que se fue junto a la cepa del poste. Antes de la media hora, Oyharçabal buscó la escuadra con un disparo muy tocadito con la zurda, pero no la encontró por centímetros. Y ya en el añadido, Iker Quintero soltó un potente chut con la pierna izquierda que rozó la madera.

La segunda mitad fue más de lo mismo. El Athletic le quiso meter una marcha más al partido para encontrar más espacios, y a punto estuvo de anotar nada más reanudarse el encuentro. Ilyas puso un buen centro y Manex cabeceó picado, pero Hasanov respondió con una gran mano abajo. Los rojiblancos rondaban el gol una y otra vez pero no terminaba de llegar. Zarandona, también de cabeza totalmente solo en primer palo, mandó el balón al palo.

En el 55', el colegiado decretó penalti por manos de un defensor tras jugada individual de Hustamendia en el área. El propio Peio fue el encargado de lanzar, pero el meta le adivinó el lanzamiento. Diez minutos más tarde, otra pena máxima favorable a los rojiblancos tras una mano clarísima en un saque de esquina. Esta vez, el encargado de ejecutar fue Manex Lozano. El cancerbero azarí también se lo paró, pero el navarro cazó su propio rechace para poner tierra de por medio en el marcador.

Los cambios mantuvieron el dinamismo ofensivo del Athletic en el tramo final. El dominio y la insistencia de los rojiblancos era constante. Carril y Urzaiz pudieron sentenciar. Pero el que acabó anotando el tercero fue Imga tras un pase desde línea de fondo de Asier Torres ya en el último minuto del tiempo reglamentario