Manex Lozano ha marcado el segundo gol de los rojiblancos. Twitter Athletic Club

El Athletic golea en la Youth League

Los rojiblancos encadenan su tercera victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla

Fernando Romero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:37

Tres de tres para el Athletic en la UEFA Youth League. El conjunto rojiblanco ha dado buena cuenta del Qarabag en Lezama, donde ha vuelto ... a golear para consolidarse en lo más alto de la clasificación. Un partido de claro dominio de los de Bittor Llopis, que mandaron de inicio a fin. Un control absoluto ante un rival que vino con un planteamiento defensivo. Un ejercicio de resistencia que Peio Huestamendia hizo saltar por los aires con un tempranero gol. Costó, sin embargo, que el Athletic ampliara su renta. Hubo que esperar hasta mediado el segundo periodo para que Manex Lozano sumase su cuarta diana en esta competición. Y ya en los compases finales, Imga redondeó otra gran actuación de los jóvenes cachorros.

