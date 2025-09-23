El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lucha por la posición entre los jugadores del Athletic y del Girona a la salida de un córner. Ignacio Pérez

Athletic 1 - 1 Girona

Reacción insuficiente del Athletic y nueva decepción

El equipo de Valverde firma una primera parte muy pobre, mejora con cuatro cambios en el descanso, pero aún así no puede pasar del empate ante un Girona que no pareció el colista

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:28

Ni siquiera ante el colista pudo el Athletic salir del charco en el que se ha metido a la vuelta del parón liguero. La victoria ... ante el Girona era obligada, pero los rojiblancos fueron incapaces de imponerse a un rival que firmó una primera parte brillante y se defendió con orden y coraje en la segunda. Varias fueron las causas de la decepción que provocó el equipo de Valverde. Dos de ellas destacaron sobre el resto. La primera fue la apuesta fallida del técnico con su once inicial. Con decir que en el descanso decidió hacer cuatro cambios de golpe y quitar a Gorosabel, Adama, Vesga y Nico Serrano, sus novedades en el once junto a Guruzeta, está dicho todo. La segunda causa fue la inoperancia de cara a la portería rival. Se crearon pocas ocasiones y las que se crearon con 1-1, como un remate de cabeza de Paredes en un córner y un mano a mano de Berenguer, las desbarató un impecable Gazzaniga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  10. 10

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Reacción insuficiente del Athletic y nueva decepción

Reacción insuficiente del Athletic y nueva decepción