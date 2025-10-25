El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guruzeta disputa una posición con un jugador rival Luis Ángel Gómez

Athletic 0-1 Getafe

Un Athletic penoso cae con justicia ante el Getafe

La crisis de juego de los rojiblancos se antoja cada vez más alarmante y el equipo de Bordalás, superior desde el principio, se aprovechó de ello haciendo un partido muy serio

Jon Agiriano

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:51

La afición de San Mamés ha acabado bufando y pitando contra Isidro Díaz de Mera, que efectivamente es un árbitro nocivo, pero en realidad lo ... que estaba haciendo era descargar las toneladas de frustración que le había provocado su equipo. El partido que perpetró el Athletic fue tan inexplicable como la ley de la ventaja que decidió no conceder el trencilla manchego en el descuento para desesperación del público local. Si no fue la peor versión de esta tercera época de Valverde, por ahí le andará. La mezcla de errores, falta de ideas, decisiones absurdas, pérdidas y falta de intensidad en los quites –el Getafe dio una lección en este sentido– resultó desesperante en amplias fases del choque. Y el hecho de venir de jugar el miércoles en Champions no puede servir de excusa. No al menos de la manera tan abrupta en la que lo expresó Valverde en la sala de prensa. Porque si lo fuera, es decir, si los rojiblancos estuvieran condenados a este juego por disputar la Champions, habría que bajar la persiana de los objetivos.

