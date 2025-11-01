El Athletic ficha a una promesa del Bermeo que sigue los pasos de Jauregizar Eneko Santamaría, de 16 años, es un central juvenil que juega con el primer equipo costero como hacía el hoy centrocampista rojiblanco

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:13 | Actualizado 13:03h.

El Athletic vuelve a fijarse en Bermeo para captar talento. El club rojiblanco ficha a Eneko Santamaría, un joven defensa central que cumplió en octubre 16 años, milita en el club costero y que se incorpora a Lezama la próxima campaña. Mientras tanto jugará con el equipo del campo de Itxas Gane e irá cada martes a entrenar a la factoría rojiblanca con el juvenil A, en el que competirá la próxima campaña, según ha podido saber este periódico.

El fichaje ha sido hecho público por el Bermeo. Pese a su corta edad, Santamaría es titular en el equipo senior de su localidad, que lidera la primera categoría regional, División de Honor. Arrancó la campaña como suplente, pero su calidad le ha permitido saltar al once.

«Estamos muy contentos. Eneko, como Mikel Jauregizar, ha hecho toda su formación en el Bermeo. Es el tercer chico del pueblo en el Athletic. El otro, Unai Gómez, también empezó aquí, aunque pasó por el Danok Bat», explica a este periódico el presidente del club, Ander Goienetxea, encantado de la buena conexión Bermeo-Athletic.

Central de gran poderío físico

La operación revive en otro punto la senda que el conjunto rojiblanco trazó en 2021 cuando captó a Jauregizar bajo la dirección deportiva de Rafa Alkorta y Andoni Ayarza. Como sucede ahora con Santamaría, el hoy titular en el Athletic también jugaba en el primer equipo del Bermeo pese a su condición de juvenil. «Aquí no tenemos problema para subir pronto a los chavales si tienen calidad, como es el caso», destaca el presidente.

Santamaría ha jugado cuatro de los seis partidos de Liga del primer equipo del Bermeo. Se perdió uno por una roja con los juveniles y otro por no estar convocado. Es un central de gran poderío físico y un interesante juego aéreo. La pasada campaña firmó seis goles con el juvenil, cinco de ellos con la cabeza.