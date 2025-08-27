El Athletic Femenino anuncia los dorsales para la temporada 2025/26

El Athletic Femenino dio a conocer el martes los dorsales que lucirán sus jugadoras esta temporada 2025/26. Los números asignados ya están disponibles en ... la web del club y en sus redes, con alineaciones destacadas como Jone Amezaga con el 7, Maite Zubieta con el 8, y Zugasti con el 10. Estefa y Vilariño estrenan los números 16 y 19, mientras que Eider Arana, recién llegada tras su cesión en el SD Eibar, llevará el 23. Las nuevas incorporaciones también tienen dorsal: Olatz Santana vestirá el 1 y Ane Campos el 21. Además, jóvenes canteranas como Ziara Vega, Nerea Benito, Laida Balerdi, Daniela Agote y Elene Gurtubay estarán con el primer equipo aunque con ficha del filial, portando los dorsales 26, 27, 28, 30 y 33, respectivamente.

Este anuncio llega antes del inicio de la temporada 2025/26 para el equipo entrenado por Javi Lerga, técnico que asumió el mando esta temporada con la intención de imprimir un estilo ofensivo e intenso al juego. Lerga, con una sólida trayectoria en selecciones juveniles, cuenta con el respaldo del club para liderar este nuevo ciclo.

Buenas sensaciones

La plantilla afronta su estreno oficial en buena forma. La pretemporada se cerró con una goleada por 0-3 al Deportivo Alavés en Laguardia, con tantos de Ohiana Agirregomezkorta, Maitane Vilariño y Maddi Torre. Sin embargo, el encuentro también lamentó la lesión en el hombro de Clara Pinedo, quien tuvo que abandonar el campo antes del descanso.

Ahora, la atención se centra ya en el inicio de la Liga F Moeve, donde el Athletic debutará el próximo sábado 30 de agosto a las 12:00 en Lezama, frente al UD Tenerife .