El Athletic Femenino anuncia los dorsales para la temporada 2025/26 Mireya López

El Athletic Femenino anuncia los dorsales para la temporada 2025/26

Las leonas ya tienen asignados sus números para este curso mientras mantienen el impulso tras una buena pretemporada bajo las ordenes de Javi Lerga

Aitor Echevarría

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:54

El Athletic Femenino dio a conocer el martes los dorsales que lucirán sus jugadoras esta temporada 2025/26. Los números asignados ya están disponibles en ... la web del club y en sus redes, con alineaciones destacadas como Jone Amezaga con el 7, Maite Zubieta con el 8, y Zugasti con el 10. Estefa y Vilariño estrenan los números 16 y 19, mientras que Eider Arana, recién llegada tras su cesión en el SD Eibar, llevará el 23. Las nuevas incorporaciones también tienen dorsal: Olatz Santana vestirá el 1 y Ane Campos el 21. Además, jóvenes canteranas como Ziara Vega, Nerea Benito, Laida Balerdi, Daniela Agote y Elene Gurtubay estarán con el primer equipo aunque con ficha del filial, portando los dorsales 26, 27, 28, 30 y 33, respectivamente.

