Las jugadoras rojiblancas celebran el segundo gol de Azkona. Athletic Club

El Athletic femenino se da una alegría dos meses después

Toma oxígeno tras su primera victoria de la temporada en el derbi frente al Eibar en Lezama

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

Los abrazos entre las jugadoras rojiblancas al final del encuentro estaban justificados. Dos meses después, en la décima jornada, el Athletic consiguió este sábado su ... primera victoria de la temporada en el derbi contra el Eibar en Lezama. Las vizcaínas estrenaron su casillero de triunfos que les insufla oxígeno de cara a los próximos compromisos y les saca de un aprieto en la clasificación. Ese es el camino a seguir porque recuperaron la efectividad que les había faltado hasta ahora y consiguieron por primera vez un par de tantos.

