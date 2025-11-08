El Athletic femenino se da una alegría dos meses después

Los abrazos entre las jugadoras rojiblancas al final del encuentro estaban justificados. Dos meses después, en la décima jornada, el Athletic consiguió este sábado su ... primera victoria de la temporada en el derbi contra el Eibar en Lezama. Las vizcaínas estrenaron su casillero de triunfos que les insufla oxígeno de cara a los próximos compromisos y les saca de un aprieto en la clasificación. Ese es el camino a seguir porque recuperaron la efectividad que les había faltado hasta ahora y consiguieron por primera vez un par de tantos.

Aunque deberán mantener el rumbo, con menor presión es más sencillo hacerlo y la semana se gestiona bastante mejor. Las entrenadas por Javier Lerga sacaron adelante un duelo frente a un rival que llegaba de ganar y que había logrado sumar los tres puntos en sus dos últimas visitas, al que ahora le aprieta en la tabla.

Athletic Nanclares, Elexpuru, Landaluze, Bibi, Nerea Nevado, M. Zubieta, Oguiza (Valero, m. 67), Ortega (Azkona, m. 67), Pinedo (Amezaga, m. 77) Agote (Zugasti, m. 87), Campos (Baños, m. 87). 2 - 0 Eibar Astralaga, Carla (Adela, m. 90), Patri Ojeda, Etxezarreta, Altonaga (Elena Valej, m. 77), L.Camino, A. Belem, Sara M., Mireia (Uranga, m. 77) O. Clement (Carmen A, m. 66) E. Moreno (Iara, m. 77). Goles: 1-0. M. 49. Campos; 2-0. M. 80. Azkona.

Árbitra: Ainara Acevedo (colegio catalán). Amonestó a la visitante Carla.

Incidencias: 633 espectadores.

El Athletic logró encauzar la contienda en la segunda mitad después de comenzar con un buen susto el encuentro. El Eibar vio como el VAR le anulaba un gol a Clement al considerar que había cometido falta sobre Landaluze al llevarse un balón que posteriormente mandó al fondo de la red después de que su disparo tocara en Nevado. Las armeras saltaron mejor al campo y con una presión alta lograron incomodar a las locales, a las que les faltó fluidez a la hora de mover el balón. La buena basculación de las visitantes les permitió cerrar huecos, y la banda derecha fue la única vía por la que las rojiblancas consiguieron encontrar la fórmula para poner algunos balones en el área, aunque nunca encontraron rematador.

Ante la escasez de alternativas que generó el centro del campo, el balón parado también sirvió para llevar algo de peligro, pero Astralaga resolvió bien la situación. El cambio de banda de Agote y Ortega propuesto por el entrenador local tampoco surtió efecto.

El Eibar buscó las salidas a la contra, pero no tuvo éxito. Después del primer despiste, la defensa rojiblanca estuvo atenta y evitó que Nanclares tuviera trabajo. Las rojiblancas se retiraron a los vestuarios con un 70% de posesión, pero tras mostrar muy poca contundencia en las inmediaciones del área.

Cambia el panorama

El panorama cambió en el arranque de la segunda mitad. El Athletic salió más vertical y Agote y Ortega dieron los dos primeros avisos antes de que Campos finalizara a la perfección en gol una triangulación rápida. El tanto dio la tranquilidad que necesitaban a las anfitrionas para tener la situación bajo control y poder expresarse de otra forma sobre el césped. Todavía tuvieron que vivir algún sobresalto más después de que un mal pase atrás dejará a Clement en una situación franca que la delantera de Tanzania no supo aprovechar porque su disparo desde fuera del área se marchó fuera.

La entrada de Azkona y Amezaga al campo resultó providencial para cambiar definitivamente la situación. La navarra hizo el segundo tanto en el minuto 80 tras un buen pase de Campos. El Eibar acusó el golpe. Trató de estirarse en los últimos minutos y Elena Valej pudo acortar la diferencia en un remate de cabeza picado que no encontró la dirección que ella quería. El Athletic encontró más huecos y vio como la colegiada le anulaba el tercer tanto por un fuera de juego muy dudoso en un descuento que se fue hasta el minuto 103 de partido.