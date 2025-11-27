El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El portero del Slavia Stanek fue el gran protagonista del partido del martes porque salvó hasta cuatro ocasiones claras del Athletic. AFP

El Athletic no encuentra solución a su sequía

Mala racha ·

El problema de gol del equipo de Valverde, lejos de ir a menos y corregirse poco a poco, parece cada vez más enquistado

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Bilbao

Jueves, 27 de noviembre 2025, 02:11

Comenta

Son varios los factores que explican la crisis de juego y resultados del Athletic, pero hay uno que destaca por encima de todos y, de ... hecho, empieza a convertirse en una obsesión. Hablamos, por supuesto, de la falta de gol del equipo, que sólo ha sido capaz de sumar 16 –uno de ellos en propia puerta de un rival– en los 18 partidos que ha disputado entre Liga y Champions. Con una cifra tan pobre es natural que por debajo de ella surjan otras estadísticas desagradables. Por citar una que se hizo triste realidad el martes por la noche en el Fortuna Arena de Praga tras el 0-0 final: el Athletic se ha ido sin marcar en la mitad de sus encuentros de esta temporada.

