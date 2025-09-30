El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao

El Athletic ya está en Dortmund

La expedición rojiblanca, encabezada por Jon Uriarte e Iribar, ya se encuentra en un hotel situado a las afueras de la ciudad

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Dortmund

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:50

Con Jon Uriarte y José Ángel Iribar a la cabeza, la expedición del Athletic ha llegado a su hotel de concentración en Dortmund a las ... 18.35 horas de la tarde. A pesar de que el recinto se encuentra a las afueras de la ciudad donde los rojiblancos disputan la segunda jornada de la Liga de Campeones, había una decena de aficionados para recibirles. Era fácil identificarles con sus bufandas y camisetas rojiblancas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  2. 2

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  3. 3 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  4. 4 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  5. 5

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  6. 6 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  7. 7

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  8. 8

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic ya está en Dortmund

El Athletic ya está en Dortmund