El Athletic ya está en Dortmund

Con Jon Uriarte y José Ángel Iribar a la cabeza, la expedición del Athletic ha llegado a su hotel de concentración en Dortmund a las ... 18.35 horas de la tarde. A pesar de que el recinto se encuentra a las afueras de la ciudad donde los rojiblancos disputan la segunda jornada de la Liga de Campeones, había una decena de aficionados para recibirles. Era fácil identificarles con sus bufandas y camisetas rojiblancas.

Los bilbaínos aguardarán en este lugar hasta el partido de este miércoles a las 9 de la noche ya que no harán un entrenamiento previo en el Signal Iduna Park, escenario del encuentro y muy cerca del Radisson Blu Dortmund, que así se llama el alojamiento del Athletic.

En esta ocasión, la expedición ha sido más numerosa que en el pasado ya que junto al primer equipo han viajado los futbolistas del conjunto de la Youth League, la Champions juvenil, que este miércoles se enfrentan a partir de las cuatro de la tarde al bloque amarillo en un partido que podrán seguir directo en la web de EL CORREO.

También aparecen como novedades los cachorros Ibon Sánchez y Adrián Pérez, en cambio no han viajado Nico Williams, Vesga ni Berenguer.

Jauregizar, Areso, Yuri, Iñaki, Simón... Los hinchas han tratado de lograr una foto con sus ídolos a la llegada del hotel.