El Athletic, a dejar atrás las malas sensaciones de pretemporada y rearmarse para la Liga

«Hemos encajado seis derrotas esta pretemporada, las mismas que en toda la pasada Liga». El dato lo ofreció Ernesto Valverde tras el encuentro frente ... al Arsenal y resume lo que ha sufrido el Athletic este verano en una preparación exigente, muy exigente, y donde el precio que se ha pagado ha sido demasiado alto. El equipo rojiblanco corre el riesgo de no contar frente al Sevilla con hasta cinco futbolistas de perfil titular, que han ido cayendo a medida que se acumulaban esfuerzos.

Lo cierto es que en Londres Valverde pidió calma porque lo importante está por llegar. El domingo el Athletic ya empezará a jugarse puntos en la Liga, en ese partido contra el Sevilla, y será entonces cuando se vea si los rojiblancos pagan las secuelas de la pretemporada o si por el contrario el trabajo y la exigencia de la misma le llevan a superar a los hispalenses en el debut liguero.

El preparador y el cuerpo técnico querían unos encuentros de preparación de mucho nivel cuando diseñaron la lista de amistosos previos a la Liga y así lo recordó Valverde: «Nos sirve para probarnos, para ver la dificultad que nos vamos a encontrar. Jugar la Champions es muy bonito, pero luego hay que estar ahí. Nos sirve para probarnos en la Liga, aunque es verdad que te quedas un poco tocado cuando el rival te saca once jugadores y son buenos, y luego te saca otros once y siguen siendo buenos. Nosotros tenemos que recuperarnos, volver a lo que hacemos y volver a ganar en la Liga», deseó.

Ese es el objetivo, que el Athletic vuelva a funcionar desde el domingo en la Liga, que vuelva a ser ese equipo que acabó cuarto la pasada campaña y que la pretemporada sólo haya sido el peaje a pagar por la enorme exigencia de los rivales y justo cuando la plantilla ha afrontado este verano cambios al frente de la preparación física, ya que Luis Prieto ha reemplazado a Jose Antonio Pozanco 'Ros' como preparador, que había acompañado a Valverde en este área desde la primera etapa del técnico en el Olympiacos (2008-09). Después de siete encuentros, estas son las principales lecturas -y secuelas- que deja la pretemporada del Athletic.

Seis derrotas consecutivas Una serie desconocida en un equipo muy competitivo

Volvemos al inicio. Como decía Valverde, el pasado año solo se encajaron seis derrotas en Liga, cifras históricas para un Athletic que parecía haberse olvidado de perder en determinadas fases de la competición. Por eso, ver al equipo encadenar derrotas ante todo tipo de rivales hasta sumar media docena en un mes es algo que sorprende y que genera dudas. Pese a que los jugadores tienen claro que lo importante empieza el domingo y la afición no se muestra preocupada por estos resultados, como evidenció la pasada semana en Lezama, Valverde lanzó un mensaje de calma desde Londres. «Hay que recapitular y que no nos afecte esta sensación de que los contrarios han sido mejores que nosotros. Hay que pensar en la Liga».

Demasiadas lesiones Cuatro partidos seguidos con futbolistas con problemas

«Según avanzaba el encuentro nuestra intención era no perder a ningún jugador más porque en cada partido perdemos a alguno y esto nos está complicando. Está claro que hemos tenido muchas bajas seguidas», resumió Valverde tras el encuentro contra el Arsenal que cerraba la preparación rojiblanca.

Todo se torció desde el primer día, cuando Yeray no pudo empezar la pretemporada al conocer que estaba suspendido por la UEFA tras dar positivo en un control antidopaje. Tras unos problemas de cargas por parte de Maroan y Lekue, llegaron la sucesión de desgracias. Primero Paredes con una sobrecarga, después Egiluz con una rotura del cruzado de la rodilla que le llevará a perderse la temporada; Sancet y Prados cayeron lesionados ante el Liverpool y este sábado, Unai Gómez sufrió un problema muscular ante el Arsenal. Todos ellos tuvieron que retirarse de los partidos antes de tiempo. En resumen, Yeray, Sancet, Prados, Egiluz y Unai Gómez no estarán en la primera convocatoria oficial.

Equipo frágil Quince goles encajados en seis encuentros

De ser una roca el pasado curso a evidenciar serios problemas defensivos este mes de agosto. La falta de centrales -la necesidad de que llegue Laporte es prioritaria- ha llevado a Valverde a realizar diferentes pruebas, pero lo cierto es que su defensa no ha aguantado ante rivales del nivel del Liverpool o Arsenal, que golpearon una y otra vez ante situaciones provisionales como Yuri de central o Lekue de lateral. Para el técnico será fundamental que para el duelo contra el Sevilla esté recuperado Paredes, lo que le permitirá contar con una defensa clásica con Areso, Vivián, Paredes y Yuri que ofrecerá más garantías que lo vivido hasta ahora.

Falta creatividad Valverde espera que aparezcan sus estrellas

Ante la cascada de lesiones y problemas defensivos, la línea de ataque ha pasado más desapercibida, pero lo cierto es que el Athletic ha echado de menos una mayor participación de sus futbolistas más desequilibrantes. Es el caso de Nico Williams -gran noticia su continuidad-, que el pasado año tuvo serios problemas de pubalgia y al que se le ha visto este verano con menos chispa de lo habitual. El Athletic necesita que el pequeño de los hermanos recupere su mejor versión, lo mismo que el capitán Iñaki, con un gran gol de cabeza en Eindhoven, y sobre todo la capacidad goleadora de Maroan y Guruzeta, con solo un gol este verano entre los dos.