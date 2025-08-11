El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hasta cinco posibles titulares causarán baja ante el Sevilla en el arranque de Liga. Athletic Club

El Athletic, a dejar atrás las malas sensaciones de pretemporada y rearmarse para la Liga

Los rojiblancos tienen una semana para recuperar su solidez defensiva y la pegada tras finalizar el periodo de preparación

Igor Barcia

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:31

«Hemos encajado seis derrotas esta pretemporada, las mismas que en toda la pasada Liga». El dato lo ofreció Ernesto Valverde tras el encuentro frente ... al Arsenal y resume lo que ha sufrido el Athletic este verano en una preparación exigente, muy exigente, y donde el precio que se ha pagado ha sido demasiado alto. El equipo rojiblanco corre el riesgo de no contar frente al Sevilla con hasta cinco futbolistas de perfil titular, que han ido cayendo a medida que se acumulaban esfuerzos.

